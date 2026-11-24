به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیرطاها خلعتبری دوشنبه ۲آذر۱۴۰۵ نشست با مالکین پروژه‌های عمرانی در حال احداث تأسیسات گردشگری با هدف بررسی روند پیشرفت طرح‌ها، شناسایی موانع اجرایی و اداری و پیگیری مطالبات سرمایه‌گذاران برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رامسر با اشاره به نقش پروژه‌های در حال احداث در توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان، گفت: تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت اقامتی و خدماتی، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه گردشگری رامسر را فراهم کند.

او همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر با سرمایه‌گذاران و برگزاری نشست‌های تخصصی برای بررسی مسائل پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: شناسایی دقیق مشکلات و بررسی راهکارهای اجرایی با همکاری مالکین و دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند به تسریع روند تکمیل و بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری شهرستان کمک کند.

در این نشست، مالکین پروژه‌ها ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح‌های در دست اجرا، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی تکمیل پروژه‌ها را مطرح کردند. موانع اداری، روند اخذ مجوزها، مسائل اجرایی و ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

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