به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه کارگروه استانی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی گیلان، روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵، با رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر توسعه پایدار حوزه صنایع‌دستی استان برگزار شد.

فرایند تشکیل این شورا و کارگروه، به‌طور مشخص به استناد ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هم‌افزایی نهادهای کلیدی توسعه‌ای استان از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف صورت گرفت.

در این نشست، چالش‌ها، ظرفیت‌ها و ضرورت‌های ساماندهی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان مورد واکاوی کارشناسی قرار گرفت. ایجاد بستری منسجم جهت هماهنگی میان هنرمندان، صنعتگران و فعالان زنجیره ارزش صنایع‌دستی، از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.

با توجه به نقش کلیدی صنایع‌دستی گیلان در اقتصاد محلی، اشتغال‌زایی روستایی و حفظ میراث ناملموس، در این نشست مقرر شد؛ اعضای کارگروه نسبت به شناسایی، گردآوری اطلاعات و معرفی شرکت‌های تعاونی، مؤسسات و هنرمندان مرتبط اقدام نمایند. این اقدام زیربنایی، زمینه لازم را برای تشکیل «شورای تشکل‌های صنایع‌دستی استان گیلان» فراهم کرده و نویدبخش افزایش هم‌افزایی، تسهیل فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکتی و ارتقای جایگاه صنایع دستی در گستره ملی و منطقه‌ای خواهد بود.

گفتنی است؛ در پایان نشست، احکام اعضای این کارگروه استانی اهدا شد.

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