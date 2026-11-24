به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در سخنرانی خود در یکصد و بیست‌وهفتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد که در ابوظبی برگزار شد، با قدردانی از امارات به‌دلیل میزبانی این نشست و همچنین دبیرکل و مجموعه دبیرخانه سازمان برای برنامه‌ریزی و برگزاری آن، بر ظرفیت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران برای توسعه گردشگری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه تاکید کرد.

او با اشاره به تنوع کم‌نظیر جاذبه‌های گردشگری ایران اظهار کرد: ایران از ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری برخوردار است، از شهرهای تاریخی و میراث‌فرهنگی ثبت‌شده در فهرست جهانی یونسکو تا کویرها، جنگل‌ها و روستاهایی که سنت‌های بومی و محلی در آنها همچنان زنده و پویاست و هر یک می‌توانند تجربه‌ای متمایز و ارزشمند برای گردشگران فراهم کنند.

معاون گردشگری کشور همچنین گردشگری سلامت و طبیعت‌گردی را از حوزه‌های مستعد توسعه در ایران برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی تاکید کرد.

محسنی‌بندپی در ادامه، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و افزایش مشارکت جوامع محلی را از دستاوردهای مهم ایران در مسیر گسترش گردشگری جامعه‌محور دانست و تصریح کرد: در بسیاری از روستاهای کشور، خانواده‌ها با احیای خانه‌های سنتی و تبدیل آنها به اقامتگاه‌های بوم‌گردی، زمینه میزبانی از گردشگران را فراهم کرده‌اند.

او افزود: این رویکرد، علاوه بر ایجاد فرصت‌های درآمدی برای راهنمایان محلی، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای کوچک، به صیانت از معماری بومی، حفظ سنت‌های محلی و تقویت بنیان‌های اقتصادی جوامع روستایی کمک کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیامدهای جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، از وارد آمدن خسارت به بخش گردشگری کشور و تاثیرگذاری این جنگ بر فعالیت شمار قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای این حوزه سخن گفت و اظهار کرد: این جنگ، علاوه بر به شهادت رساندن تعداد زیادی از مردم و کودکان، خسارت‌هایی نیز به بخش گردشگری ایران وارد کرد و فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای این صنعت را تحت تاثیر قرار داد.

معاون گردشگری کشور با تاکید بر تداوم برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای در این بخش خاطرنشان کرد: با وجود دشواری‌های پیش‌آمده، تلاش جمهوری اسلامی ایران برای رونق سفرهای داخلی، حمایت از فعالان صنعت گردشگری و معرفی ظرفیت‌های کشور به گردشگران بین‌المللی همچنان ادامه دارد.

محسنی‌بندپی در تبیین رویکرد ایران نسبت به همکاری‌های چندجانبه در صنعت گردشگری نیز اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود را با سازمان جهانی گردشگری ملل متحد و کشورهای عضو در زمینه آموزش و توانمندسازی فعالان گردشگری، توسعه گردشگری روستایی و احیای مقاصد گردشگری پس از بحران گسترش دهد.

او ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوها و تبادل‌نظرهای صورت‌گرفته در یکصد و بیست‌وهفتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، زمینه‌ساز شکل‌گیری طرح‌ها و ابتکارهای مشترکی شود که منافع و دستاوردهای آن به‌صورت مستقیم به جوامع محلی برسد.

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