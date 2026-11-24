به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهباز محمودی، روز سه‌شنبه، سوم آذرماه در حاشیه بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محوطه تاریخی ازبکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان این بازدید، پیگیری موضوع ثبت جهانی این محوطه با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و مقرر شد به‌زودی جلسه‌ای در استانداری البرز برای بررسی مقدمات تشکیل پرونده ثبت جهانی این اثر تاریخی برگزار شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه ثبت جهانی محوطه‌های تاریخی نیازمند مطالعات و مستندات علمی کافی است، گفت: ازبکی از نظر توالی دوره‌های استقراری و یافته‌های باستان‌شناختی، ظرفیت قابل توجهی دارد، اما برای تشکیل پرونده‌ای مستند و قابل دفاع، باید مطالعات باستان‌شناسی آن ادامه پیدا کند.

او توضیح داد: در این محوطه آثار و شواهدی از دوره‌های نوسنگی، مس‌وسنگ، مفرغ، آهن، ماد، هخامنشی و ساسانی تا دوره صفوی شناسایی شده است. بنابراین، بررسی دقیق لایه‌های تاریخی و شناخت ارتباط میان دوره‌های مختلف استقراری، به کاوش‌های تخصصی بیشتری نیاز دارد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به ضرورت انجام فصل‌های جدید کاوش در این محوطه تصریح کرد: هر یک از دوره‌های تاریخی شناسایی‌شده در ازبکی، نیازمند بررسی از سوی متخصصان همان دوره است و نمی‌توان بدون تکمیل مطالعات و گردآوری داده‌های علمی، درباره ثبت جهانی آن به نتیجه نهایی رسید. به همین دلیل، انجام چند فصل کاوش دیگر از برنامه‌های ضروری برای پیشبرد این پرونده است.

این مسئول درباره پیشینه فعالیت‌های باستان‌شناسی در محوطه ازبکی گفت: تاکنون هشت فصل کاوش در این محوطه انجام شده است که شش فصل آن از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ به سرپرستی زنده‌یاد مجیدزاده و دو فصل دیگر در سال ۱۴۰۲ به سرپرستی دکتر ملک‌زاده انجام شده است. این کاوش‌ها اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه استقرار و لایه‌های تاریخی محوطه در اختیار باستان‌شناسان قرار داده، اما برای شناخت کامل‌تر این مجموعه همچنان به پژوهش‌های میدانی نیاز داریم.

محمودی تاکید کرد: این محوطه از مجموعه‌های مهم باستان‌شناختی ایران است و امروز نیز در جریان بازدید، مدیرکل ثبت و احیای بناهای تاریخی کشور از آن به‌عنوان یکی از ۱۰ محوطه برتر کشور یاد کرد. قدمت و تعدد دوره‌های تاریخی موجود در این مجموعه، اهمیت انجام مطالعات بیشتر و برنامه‌ریزی برای حفاظت و معرفی آن را دوچندان می‌کند.

او در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های محوطه ازبکی اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته بخشی از اعتبارات در اختیار برای اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه هزینه شده است. در همین راستا، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه محوطه تکمیل شده و مسیر گردشگری نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی یک هفته آینده به اتمام برسد.

او با بیان اینکه تأمین روشنایی و برق محوطه نیز انجام شده است، گفت: دو برج نوری برای روشنایی مجموعه نصب شده و شبکه برق مورد نیاز نیز اجرا شده است. همچنین خط انتقال آب به محوطه کشیده شده تا بخشی از نیازهای زیرساختی این مجموعه تأمین شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به برنامه‌های سال آینده برای توسعه امکانات محوطه ازبکی بیان کرد: یکی از طرح‌های پیش‌بینی‌شده، ایجاد سایت‌موزه در این مجموعه است که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مورد نیاز در سال آینده، امکان اجرای آن فراهم شود.

این مسئول تصریح کرد: ایجاد سایت‌موزه می‌تواند به معرفی بهتر آثار و شواهد باستان‌شناختی محوطه کمک کند و شرایطی فراهم آورد تا بازدیدکنندگان با پیشینه تاریخی و نتایج کاوش‌های انجام‌شده در این مجموعه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

محمودی تأکید کرد: در کنار پیگیری ثبت جهانی، تکمیل کاوش‌های باستان‌شناسی، تأمین زیرساخت‌ها و ایجاد سایت‌موزه باید به‌صورت جدی دنبال شود. تحقق این برنامه‌ها نیازمند همکاری وزارت میراث فرهنگی، مسئولان استان و شهرستان و جامعه تخصصی باستان‌شناسی است تا بتوان از ظرفیت تاریخی محوطه ازبکی به‌درستی حفاظت و آن را معرفی کرد.

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