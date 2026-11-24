به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نادر زینالی، روز سه‌شنبه، سوم آذرماه در حاشیه افتتاح مجموعه تاریخی، گردشگری و اقامتی ژئولند اشتهارد که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار البرز برگزار شد، اظهار کرد: شکل‌گیری این مجموعه حاصل پنج سال فعالیت مستمر در محدوده دست‌کندهای صخره‌ای اشتهارد است؛ محدوده‌ای که بخش قابل توجهی از فضاهای تاریخی آن در زیر خاک مدفون شده بود و با ورود سرمایه‌گذار و انجام عملیات احیا و ساماندهی، امکان شناسایی و بهره‌برداری از بخشی از این ظرفیت فراهم شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، با اشاره به ویژگی‌های معماری و زمین‌شناختی این محوطه تاریخی افزود: یکی از ویژگی‌های متمایز این دست‌کندها، شکل‌گیری آن‌ها در بستر صخره‌های ماسه‌ای است؛ در حالی که بسیاری از نمونه‌های مشابه در کشور در صخره‌های سنگی ایجاد شده‌اند. همین تفاوت، این مجموعه را از نظر معماری و ظرفیت مطالعاتی و گردشگری به فضایی قابل توجه تبدیل کرده است.

این مسئول گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این منطقه از جمله محوطه‌هایی است که می‌تواند روایتگر دوره‌های مختلف حضور و فعالیت جوامع انسانی باشد و قدمت آثار و شواهد تاریخی آن به بیش از دو هزار سال می‌رسد. تلاش شده است در کنار حفظ و معرفی ظرفیت تاریخی منطقه، زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یک مقصد گردشگری متنوع نیز فراهم شود؛ به همین دلیل، امروز ژئولند علاوه بر ظرفیت تاریخی، از امکانات اقامتی، پذیرایی، ورزشی و تفریحی برخوردار است.

او با اشاره به تنوع خدمات پیش‌بینی‌شده در این مجموعه اظهار کرد: در بخش اقامتی، امکان پذیرش گردشگران با رزرو قبلی فراهم شده و در بخش پذیرایی نیز رستوران، کافی‌شاپ و چایخانه مجموعه آماده ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان است. علاقه‌مندان می‌توانند برای استفاده از این خدمات از طریق بسترها و سایت‌های معرفی‌شده اقدام کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز افزود: امکانات تفریحی و ورزشی مجموعه نیز با هدف پاسخگویی به سلیقه‌های مختلف گردشگران طراحی شده است و فعالیت‌هایی مانند والیبال ساحلی، پتانک، تیراندازی، تیراندازی با کمان، اسب‌سواری و نجوم در آن پیش‌بینی شده است. همچنین امکان استفاده از بالن‌سواری نیز برای علاقه‌مندان فراهم شده است.

زینالی با بیان اینکه تنوع خدمات می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران در منطقه کمک کند، گفت: ایجاد مجموعه‌هایی که در کنار جاذبه‌های تاریخی، خدمات اقامتی و تفریحی نیز ارائه می‌کنند، از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری است؛ چراکه گردشگر تنها برای بازدید از یک اثر تاریخی به مقصد سفر نمی‌کند، بلکه کیفیت خدمات و امکانات جانبی نیز در انتخاب مقصد و مدت اقامت او تأثیرگذار است.

این مسئول در ادامه با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ژئولند اظهار کرد: برآورد اولیه برای اجرای این پروژه حدود ۸۰ میلیارد تومان بود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، هزینه‌های اجرای طرح به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

او این میزان سرمایه‌گذاری را نشان‌دهنده ظرفیت ورود بخش خصوصی به حوزه گردشگری دانست و افزود: اجرای چنین پروژه‌هایی نیازمند سرمایه، برنامه‌ریزی و صرف زمان است و در این مسیر، همراهی دستگاه‌های اجرایی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم فعالیت و توسعه مجموعه داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری البرز خاطرنشان کرد: احیای مجموعه‌هایی مانند ژئولند می‌تواند علاوه بر معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان، زمینه رونق فعالیت‌های گردشگری و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کند. بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها، در کنار حفاظت از اصالت تاریخی آن‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در تنوع‌بخشی به مقاصد گردشگری استان داشته باشد.

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