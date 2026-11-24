به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی عبداللهی، امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه، در حاشیه بازدید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از مجموعه تاریخی ینگی امام ساوجبلاغ، گفت: این مجموعه، از جمله ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده تاریخی استان محسوب می‌شود که در حال حاضر بخش خصوصی نیز در زمینه آماده‌سازی و توسعه آن فعالیت دارد. بررسی‌ها و کاوش‌های صورت‌گرفته در این محدوده، شواهد ارزشمندی از شیوه زیست، فرهنگ و توانمندی‌های مردمان این سرزمین در دوره‌های گذشته آشکار کرده است.

استاندار البرز، افزود: معرفی چنین آثاری می‌تواند در کنار صیانت از میراث تاریخی، زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با ابعاد کمتر شناخته‌شده تاریخ البرز را فراهم کند؛ از این رو ضروری است اقدامات مربوط به مطالعه، حفاظت و بهره‌برداری گردشگری از این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی کارشناسی دنبال شود.

این مسئول با اشاره به بازدید از تپه ازبکی در شهرستان نظرآباد بیان کرد: این محوطه باستانی با پیشینه‌ای بیش از هفت هزار سال، از اهمیت ویژه‌ای در شناخت تاریخ و تمدن ایران برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم معرفی پیشینه تمدنی کشور مورد توجه قرار گیرد.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: آثار و شواهد موجود در تپه ازبکی، ظرفیت قابل‌توجهی برای مطالعات باستان‌شناسی و بازشناسی سیر تحولات تاریخی منطقه دارد و لازم است با استمرار پژوهش‌های علمی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه معرفی شایسته این محوطه در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

عبداللهی همچنین با اشاره به بازدید از مجموعه تاریخی ینگی امام در شهرستان ساوجبلاغ اظهار کرد: این مجموعه از دو بخش اصلی، شامل تپه تاریخی و کاروانسرای ینگی امام، تشکیل شده که هر یک از نظر تاریخی و فرهنگی واجد اهمیت هستند. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، قدمت تپه تاریخی به حدود پنج تا ۶ هزار سال می‌رسد و کاروانسرای این مجموعه نیز بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد.

او توضیح داد: قرار گرفتن این آثار در کنار یکدیگر، مجموعه‌ای ارزشمند از میراث تاریخی البرز را شکل داده است که توجه به آن‌ها می‌تواند علاوه بر توسعه مطالعات تاریخی، زمینه شکل‌گیری مسیرهای جدید گردشگری فرهنگی در استان را فراهم کند.

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت عبور از اقدامات مقطعی در حوزه حفاظت و معرفی آثار تاریخی تصریح کرد: در جریان این بازدید مقرر شد کارگروهی ویژه با مشارکت مدیران وزارت میراث فرهنگی، مسئولان استانی و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا موضوع کاوش‌های باستان‌شناسی، تکمیل مطالعات تخصصی، شناسایی موانع اجرایی و پیگیری الزامات ثبت جهانی محوطه‌های تاریخی استان به‌صورت منسجم دنبال شود.

او ابراز کرد: این کارگروه باید با بررسی دقیق شرایط هر محوطه، نیازهای پژوهشی و حفاظتی آن را مشخص کرده و برای تسریع در اجرای برنامه‌ها، هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول را افزایش دهد تا ظرفیت‌های تاریخی البرز از مرحله شناسایی و معرفی اولیه به سمت حفاظت اصولی و بهره‌برداری پایدار حرکت کند.

عبداللهی با اشاره به اهمیت ثبت جهانی آثار تاریخی استان گفت: قرار گرفتن محوطه‌هایی همچون تپه ازبکی در مسیر ثبت جهانی، می‌تواند فرصت تازه‌ای برای معرفی جایگاه البرز در تاریخ و تمدن ایران ایجاد کند و زمینه شناخت بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی کشور را در مجامع و محافل بین‌المللی فراهم آورد.

این مسئول تأکید کرد: البته دستیابی به چنین جایگاهی نیازمند انجام مطالعات علمی مستند، حفاظت از اصالت آثار، فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز و طی مراحل قانونی و کارشناسی است و در این مسیر باید از ظرفیت متخصصان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی به شکل مؤثر استفاده شود.

استاندار البرز در پایان با بیان اینکه میراث تاریخی بخشی از سرمایه هویتی و فرهنگی نسل‌های امروز و آینده است، اظهار کرد: صیانت از این گنجینه‌ها و معرفی درست آن‌ها می‌تواند در تقویت هویت تاریخی جامعه، رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و معرفی گسترده‌تر فرهنگ و تمدن ایران نقش‌آفرین باشد و البرز نیز با برخورداری از چنین پیشینه‌ای، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم گردشگری تاریخی و فرهنگی کشور را دارد.

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