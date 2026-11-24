به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید حلاج‌مقدم امروز سه‌شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با گرامیداشت روز جهانی کودک، اظهار کرد: موزه‌های کودک می‌توانند با فراهم کردن محیطی تعاملی و متناسب با نیازهای سنی کودکان، زمینه آشنایی نسل جدید با فرهنگ، هنر، تاریخ و میراث‌فرهنگی را از طریق تجربه و فعالیت‌های عملی فراهم کنند.

او افزود: موزه کودکان نامیک یکی از موزه‌های دارای مجوز فعالیت از اداره موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، برنامه‌های متنوعی را برای کودکان و خانواده‌ها پیش‌بینی کرده است.

حلاج‌مقدم با اشاره به بخشی از این برنامه‌ها گفت: اجرای نمایش عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی، جشنواره «رد پای یلدا» و برگزاری کارگاه‌های خلاقانه سفالگری، نقاشی و فعالیت با استفاده از عناصر طبیعی، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف آشنایی کودکان با هنرهای سنتی، آیین‌های ایرانی، طبیعت و میراث ناملموس طراحی شده‌اند.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی خراسان رضوی ادامه داد: مشارکت مستقیم کودکان در این فعالیت‌ها، فرصتی برای یادگیری از طریق تجربه، پرورش خلاقیت، تقویت مهارت‌های اجتماعی و آشنایی با ارزش‌های فرهنگی فراهم می‌کند و در عین حال می‌تواند ارتباط خانواده‌ها با فضاهای موزه‌ای را گسترش دهد.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از موزه‌های تخصصی و موضوعی دارای مجوز تصریح کرد: توسعه برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشارکتی در موزه‌های کودک می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ موزه‌داری در نسل جدید کمک کند و موزه را از فضایی صرفاً برای تماشای آثار به محیطی پویا برای یادگیری و تعامل تبدیل کند.

حلاج‌مقدم در پایان از کودکان و خانواده‌ها دعوت کرد با بازدید از این مجموعه و مشارکت در برنامه‌های آن، از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی موزه‌های کودک بهره‌مند شوند.

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