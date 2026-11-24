به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نادر زینالی روز سه‌شنبه، سوم آذرماه در حاشیه بازدید از مجموعه پذیرایی لوتوس شهرستان فردیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه سفر یک‌روزه سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان البرز، این هتل با همراهی مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقامتی در استان افزود: ایجاد و تقویت ظرفیت‌های اقامتی، یکی از مؤلفه‌های مهم در تکمیل زنجیره خدمات گردشگری است و می‌تواند زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این صنعت را فراهم کند.

او همچنین به دهکده سلامت محب برغان اشاره کرد و گفت: این مجموعه از جمله ظرفیت‌هایی است که در حوزه گردشگری سلامت و ارائه خدمات مرتبط با آن قابل بررسی است و توسعه چنین طرح‌هایی می‌تواند به متنوع‌سازی محصولات گردشگری استان کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه البرز از ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری برخوردار است، افزود: برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی در کنار موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی، فرصت مناسبی برای گسترش سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که بهره‌برداری مطلوب از آن نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات است.

زینالی تأکید کرد: مجموعه‌های اقامتی، پذیرایی و گردشگری هر یک بخشی از زنجیره خدمات مورد نیاز گردشگران را تشکیل می‌دهند و توجه هم‌زمان به این بخش‌ها می‌تواند در شکل‌گیری مقصدی جذاب‌تر برای گردشگران و افزایش سهم استان از بازار گردشگری کشور مؤثر باشد.

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