به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح این نمایشگاه که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ، مدیر کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان استان در خانه کُرد سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فعالان صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه محصولات و توسعه بازار فروش تولیدات استان است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: صنایع‌دستی و مشاغل خانگی از بخش‌های مهم در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و حفظ و ترویج فرهنگ بومی هستند و حمایت از فعالان این حوزه می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار داشته باشد.

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی عنوان کرد: ایجاد فرصت ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مردم، معرفی محصولات و دستاوردهای آنان و فراهم کردن زمینه تعامل میان فعالان اقتصادی، از جمله اهداف این نمایشگاه است.

وطن‌دوست با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان یادآور شد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی به معرفی بهتر محصولات بومی، توسعه بازار فروش، تقویت کسب‌وکارهای کوچک و فراهم شدن زمینه برای رونق تولید و اشتغال در استان کمک می‌کند.

نمایشگاه صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و دانش‌بنیان استان کردستان از سوم تا ششم آذرماه ۱۴۰۵ در خانه کرد سنندج برپا شده است و علاقه‌مندان می‌توانند در دو نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از آن بازدید کنند.

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