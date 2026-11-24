به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای صیانت از حقوق گردشگران، ارتقای سطح ایمنی، امنیت و همچنین نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقامتی، جلسه تخصصی ساماندهی خانه‌های استیجاری غیرمجاز و خانه مسافرهای مجاز، روز سه‌شنبه سوم آذر ۱۴۰۵، با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، معاون گردشگری، رئیس حراست، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان فومن و جمعی از مدیران دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری شهرستان فومن برگزار شد.

یوسف سلمان‌خواه در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه دفاتر اطلاع‌رسانی به عنوان پل ارتباطی میان گردشگران و زنجیره خدمات گردشگری، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این دفاتر در هدایت اصولی گردشگران به سمت اقامتگاه‌های رسمی، ایمن و دارای پروانه تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان تصریح کرد: فعالیت هوشمندانه، حضور و مشارکت فعال مدیران دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در رواج اقامتگاه‌های غیرمجاز ایفا کند. این هم‌افزایی ضمن تضمین امنیت، آرامش و صیانت از حقوق هم‌وطنان، بستر مناسبی را برای ایجاد اشتغال مولد، ضابطه‌مندسازی بازار سفر و تحقق درآمد پایدار برای فعالان مجاز این عرصه فراهم می‌سازد.

سلمان‌خواه همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری افزود: دفاتر اطلاع‌رسانی باید به عنوان بازوان توانمند اداره‌کل، گردشگران را به سمت واحدهای اقامتی مجاز هدایت کنند تا زنجیره خدمت‌رسانی در استان با بالاترین استانداردها ارائه شود.

در پایان این نشست مقرر شد با تقویت نظارت‌ها، تسهیل فرایندهای حمایتی از بهره‌برداران خانه مسافرهای مجاز و بهره‌گیری از ظرفیت اطلاع‌رسانی نوین در دفاتر مذکور، گام‌های استوارتری در جهت توسعه متوازن و قانون‌مند صنعت گردشگری استان گیلان برداشته شود.

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