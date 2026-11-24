به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵، اقامتگاه بوم‌گردی سرای فخر در روستای فخرآباد بخش لشت‌نشا، شهرستان رشت، میزبان برنامه «سلام محله» بود. این رویداد با حضور حسین ابراهیمی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، تعدادی از مددجویان و توان‌خواهان تحت پوشش سازمان بهزیستی و جمعی از اهالی روستا برگزار شد.

برنامه‌هایی چون پیاده‌روی همگانی، ورزش صبحگاهی، سرو صبحانه سلامت و شاهنامه‌خوانی، بخش‌های مختلف این رویداد را تشکیل داد. همچنین کارکنان مرکز بهداشت با سنجش فشار خون شرکت‌کنندگان، بخشی از خدمات سلامت‌محور برنامه را ارائه کردند.

این رویداد را می‌توان از منظر گردشگری فراگیر و اجتماع‌محور بررسی کرد. گردشگری فراگیر بر فراهم‌کردن امکان مشارکت و بهره‌مندی گروه‌های متنوع جامعه از تجربه‌های گردشگری تأکید دارد و گردشگری اجتماع‌محور بر نقش‌آفرینی جامعه میزبان، مشارکت محلی و توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای همان جامعه استوار است. بر این اساس، میزبانی یک برنامه اجتماعی در اقامتگاه بوم‌گردی، فرصتی برای پیوند میان زیرساخت گردشگری روستایی، خدمات اجتماعی و مشارکت ساکنان محلی فراهم می‌کند.

دیدار و هم‌صحبتی اهالی روستا با مددجویان و توان‌خواهان، در کنار فعالیت‌های فرهنگی و سلامت‌محور، بستری برای افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت حس مشارکت و تعلق اجتماعی ایجاد کرد.

شایان ذکر است این رویداد با همکاری مرکز بهداشت، دهیاری روستای فخرآباد و مرکز «مثبت زندگی ۷۸۰» اجرا شد.

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