به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نشست شورای فنی صنایع‌دستی استان، اظهار کرد: وضعیت قراردادهای منعقدشده با صنعتگران برای بهره‌برداری از فضاهای مجتمع صنایع‌دستی تایله و روند اجرای مفاد این قراردادها مورد بررسی قرار گرفت.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان افزود: قراردادهای واگذاری این فضاها در سال ۱۴۰۴ منعقد شده و مدت اعتبار آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.



او با اشاره به اهمیت نظارت بر نحوه فعالیت و بهره‌برداری از فضاهای واگذارشده، عنوان کرد: بررسی وضعیت فعالیت صنعتگران، میزان پایبندی به تعهدات قراردادی و ارزیابی روند استفاده از ظرفیت‌های این مجتمع از محورهای مطرح‌شده در شورای فنی بود.



وطن‌دوست یادآور شد: مجتمع صنایع‌دستی تایله با هدف حمایت از هنرمندان، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت و عرضه محصولات صنایع‌دستی و تقویت بازار فروش تولیدات بومی ایجاد شده است و تلاش می‌شود با نظارت و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌برداری مطلوب از این مجموعه و حمایت موثرتر از صنعتگران فراهم شود.

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