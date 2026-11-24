به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در نشست شورای فنی استان اظهار کرد: این نشست با محوریت بررسی طرح‌ها و پرونده‌های مرتبط با مرمت، احیا و بازسازی بناها و بافت‌های تاریخی در چهار شهرستان استان برگزار شد و در مجموع ۱۶ دستور کار در آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: بررسی فنی طرح‌های مرمتی، ارزیابی نحوه اجرای عملیات و اطمینان از رعایت ضوابط و اصول حفاظتی در مداخلات مربوط به بناها و بافت‌های تاریخی از جمله محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.



او با تاکید بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی و معماری مناطق مختلف کردستان عنوان کرد: اجرای طرح‌های مرمت و احیا باید با رعایت اصول تخصصی و ضوابط حفاظتی انجام شود تا ضمن حفظ اصالت بناها و بافت‌های تاریخی، زمینه ماندگاری این آثار برای نسل‌های آینده فراهم شود.

وطن‌دوست یادآور شد: رسیدگی کارشناسی به طرح‌های مرتبط با حفاظت و مرمت آثار تاریخی، نقش مهمی در هدایت صحیح اقدامات اجرایی و جلوگیری از مداخلات غیراصولی در عرصه‌های تاریخی دارد.

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