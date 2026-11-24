به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ در سفر به استان قم به همراه بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از تعدادی از آثار تاریخی این استان بازدید کرد.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در این سفر از چند طرح مرمت بقاع متبرک امامزادگان؛ مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان؛ عملیات سامان‌دهی محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز؛ کاروانسرا و آب‌انبارهای پاسَنگان و محوطه باستانی‌تاریخی تپه قلی‌درویش به عمل آورد.

زارعی همچنین از بخش‌های گوناگون بازار قدیم شهر قم و چند طرح مرمتی در این مجموعه همچون تیمچه بزرگ بازار، چارسوق، سرای حاج عسگرخان، سرای عباسقلی، عمارت کلاه فرنگی‌ها، میدان کهنه، سَردَر و مناره‌های مدرسه غیاثیه و سرای ملاحسین بازدید و بر معرفی ظرفیت‌های متعدد این استان در بخش میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این بازدیدها، گزارشی از روند فعالیت‌های انجام‌شده توسط این اداره‌کل در طرح‌های گوناگون ارائه داد و استان قم را دارای ظرفیت‌های متنوع از جمله در حوزه میراث‌فرهنگی دانست که نیازمند معرفی آنان به زائران و گردشگران است.

نشانی اینترنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری https://richt.ir است.

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