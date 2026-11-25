شبان میرشکرایی، مدیر پرونده «تیرگان؛ آیین پاسداشت آب و باران» در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، درباره روند شکل‌گیری این پرونده اظهار کرد: در سال‌هایی که کشورهای مرتبط با پرونده نوروز برای گسترش دامنه جغرافیایی این میراث ناملموس گرد هم آمده بودند، موضوع جشن تیرگان و یلدا نیز مطرح شد و دو دعوت‌نامه در وب‌سایت یونسکو منتشر شد تا کشورهایی که تمایل به همکاری دارند، به این پرونده‌ها بپیوندند.

او افزود: این روند از آن سال‌ها تا اوایل دهه ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد. در مقطعی قرار بود تاجیکستان نیز به پرونده تیرگان بپیوندد، اما این کشور نتوانست مدارک و مستندات مورد نیاز را به میزان کافی فراهم کند. در نهایت، ایران و ارمنستان با مشارکت یکدیگر پرونده را تدوین و برای دبیرخانه یونسکو ارسال کردند.

مدیر پرونده «تیرگان؛ آیین پاسداشت آب و باران» با بیان اینکه پرونده تیرگان در سال ۱۴۰۳ به دبیرخانه یونسکو ارسال شد، ادامه داد: قرار بود این پرونده در آذرماه سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد، اما دبیرخانه یونسکو به دلیل تعداد بالای پرونده‌های دریافتی، بررسی تعدادی از پرونده‌های کشورهای مختلف را به سال بعد موکول کرد. بنابراین، اکنون در انتظار بررسی این پرونده و اعلام نتیجه فرایند ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو هستیم.

تمرکز پرونده بر زنده بودن آیین و اقدامات پاسدارانه است

میرشکرایی درباره محتوای پرونده و شاخص‌هایی که برای معرفی جشن تیرگان به یونسکو مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در پرونده‌های میراث‌فرهنگی ناملموس، بیش از آنکه توصیف و شرح جزئیات یک اثر اهمیت داشته باشد، اقدامات پاسدارانه، آثار و کارکردهای این میراث در جامعه امروز و برنامه‌های آینده برای تداوم آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه عنوان پرونده تیرگان به موضوع آب و باران اشاره دارد، در بخش توصیفی پرونده نیز به ریشه‌های مشترک و بنیادی این جشن پرداخته شده است. در این بخش، روایت اسطوره‌ای تقابل تیشتر، ایزد باران، و اپوش، دیو خشکسالی و در نهایت نقش باد در این روایت و پیروزی تیشتر که با بارش باران همراه می‌شود، مورد اشاره قرار گرفته است.

مدیر پرونده تیرگان افزود: همچنین آیین‌ها و مراسمی که در نقاط مختلف ایران و میان اقوام گوناگون رواج دارد، از جمله سفره تیرگان، دستبند تیر و باد و رسم‌ها و آیین‌های مرتبط با آن، در پرونده معرفی شده‌اند. با این حال، آنچه اهمیت بیشتری دارد، وضعیت کنونی این میراث و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن است که همچنان در جامعه جریان دارد و به‌عنوان یک حرکت زنده قابل مشاهده است.

پیوند تیرگان با اسطوره‌ها؛ بازمانده‌ای در حافظه تاریخی ایرانیان

میرشکرایی درباره ارتباط جشن تیرگان با ایزد تیشتر و اسطوره آرش کمانگیر و امکان اثبات تاریخی این روایت‌ها اظهار کرد: اسطوره‌ها موضوعاتی نیستند که بتوان آغاز و شکل‌گیری آنها را به‌سادگی از طریق منابع تاریخی پیگیری کرد. آنچه امروز از اسطوره تیشتر یا آرش کمانگیر می‌شناسیم، بخشی از روایت‌هایی است که در گذر تاریخ در حافظه فرهنگی و تاریخی ما باقی مانده‌اند.

او ادامه داد: داستان تیشتر و آرش دو روایت متفاوت هستند، اما هر دو در حافظه اسطوره‌ای ایرانیان جایگاه دارند. ما در روند تهیه پرونده به دنبال اثبات رابطه تاریخی این روایت‌ها یا بررسی ارتباط اسطوره‌شناختی آنها به‌عنوان مبنای ثبت‌جهانی نبوده‌ایم چراکه اساسا در پرونده‌های میراث‌فرهنگی ناملموس، موضوعاتی همچون استمرار آیین، کارکرد اجتماعی و اقدامات پاسدارانه اهمیت دارند.

مدیر پرونده «تیرگان؛ آیین پاسداشت آب و باران» با اشاره به خاستگاه تاریخی جشن‌های ایرانی گفت: تاریخ آغاز جشن تیرگان، مانند نوروز و بسیاری از جشن‌های منطبق با طبیعت در حوزه فرهنگی ایران، مشخص نیست. این جشن‌ها آیین‌هایی هستند که در نتیجه تعامل انسان با طبیعت و درک او از پدیده‌های طبیعی شکل گرفته‌اند.

او افزود: انسان در مواجهه با طبیعت و نعمت‌هایی که از آن دریافت می‌کرد، به درکی از ضرورت سپاسگزاری می‌رسید و این سپاسگزاری در قالب جشن و آیین بروز پیدا می‌کرد. بنابراین، اگر بخواهیم ریشه مشترک این جشن‌ها را در کشورهای مختلف بررسی کنیم، باید فراتر از مرزهای سیاسی امروز، به نگرش مشترک انسان‌ها نسبت به طبیعت توجه داشته باشیم.

تیرگان؛ آیین سپاسگزاری از طبیعت و نعمت آب

میرشکرایی درباره مفاهیم نمادین آیین‌های تیرگان، از جمله آب‌پاشی، دستبند تیر و باد و سفره این جشن، اظهار کرد: هنگامی که از جشن سخن می‌گوییم، در واقع از سپاسگزاری صحبت می‌کنیم. توجه به یک نعمت، خود آغاز سپاسگزاری است و در حوزه فرهنگی ایران نیز آب و باران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند.

او افزود: اسطوره‌ها در گذر تاریخ و هزاره‌ها رشد کرده و گسترش یافته‌اند، اما در مجموع، آیین‌ها و نمادهای تیرگان مفاهیم سپاسگزاری انسان از طبیعت زاینده را بازتاب می‌دهند.

مدیر پرونده تیرگان با اشاره به تفاوت مفهومی اسطوره آب و باران گفت: در اسطوره‌های ایرانی، آب و باران دو مفهوم متمایز دارند. برای نمونه، آناهیتا ایزدبانوی آب است و تیشتر در اسطوره‌های ایرانی جنسیت مردانه دارد و با باران مرتبط است. با این حال، جشن تیرگان به‌طور مشخص به موضوع باران و در گستره‌ای وسیع‌تر به اهمیت آب در حوزه فرهنگی ایران می‌پردازد.

او با تاکید بر نقش شادی در فلسفه جشن‌های ایرانی ادامه داد: شادی جزئی جدایی‌ناپذیر از آیین‌های شکرگزاری ماست. اگر بخواهیم مهم‌ترین اثر اجتماعی جشن تیرگان را بیان کنیم، باید به موضوع شادی اشاره کنیم. به تعبیر پدرم، شادی در ذات فرهنگ ماست و تیرگان نیز به‌عنوان یک شادیانه، مفاهیم دیگری را در بستر شادی بازنشر می‌دهد؛ مفاهیمی مانند توجه به نعمت‌هایی که در یک حوزه فرهنگی وجود دارد.

سفره در جشن‌های ایرانی نمادی از شکرگزاری از زمین زاینده است

مدیر پرونده «تیرگان؛ آیین پاسداشت آب و باران» با اشاره به اهمیت سفره در جشن‌های ایرانی گفت: تقریبا تمام جشن‌های ایرانی سفره دارند، از جشن‌هایی مانند تیرگان و یلدا گرفته تا آیین‌های مربوط به عقد و ازدواج. سفره نمادی از شکرگزاری از زمین زاینده است و چیزهایی که روی آن قرار می‌گیرند، نعمت‌هایی هستند که از زمین به انسان می‌رسند.

میرشکرایی با بیان اینکه هر سفره عناصر شاخص خود را دارد، ادامه داد: برای مثال، در یلدا رنگ سرخ اهمیت دارد و در تیرگان خوراک‌هایی که با گوشت و گندم تهیه می‌شوند، در کنار میوه‌ها و دیگر محصولات متناسب با فصل، جایگاه دارند. این ویژگی حتی در فرهنگ ارمنستان نیز قابل مشاهده است.

او تاکید کرد: سفره‌های جشن‌های ایرانی با وجود برخورداری از وجوه مشترک، در ظاهر ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشند زیرا محصولات و نعمت‌هایی که در مناطق جغرافیایی مختلف به دست می‌آیند، یکسان نیستند. این گوناگونی در کنار اشتراکات بنیادی، از ویژگی‌های مهم جشن‌های ایرانی است و به تقویت پیوندهای اجتماعی کمک می‌کند.

تیرگان در میان اقوام ایرانی همچنان زنده است

میرشکرایی درباره استمرار برگزاری جشن تیرگان و چالش‌های مستندسازی آن برای ارائه به یونسکو اظهار کرد: تیرگان در ایران کاملا زنده است و جشن وارداوار در ارمنستان نیز همین وضعیت را دارد. البته ممکن است همه اقوام یک جشن را به شکل یکسان برگزار نکنند، اما از نظر زمانی و شاخص‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد، این آیین‌ها در مسیری مشترک و با ریشه‌هایی نزدیک قرار دارند.

مدیر پرونده «تیرگان؛ آیین پاسداشت آب و باران» افزود: نمادهای تیرگان در میان اقوام ایرانی کاملا قابل مشاهده است و اسناد و مدارک مربوط به آن نیز به‌خوبی قابل گردآوری بوده‌اند. به همین دلیل، در روند تهیه پرونده با چالش خاصی در زمینه مستندسازی و جمع‌آوری شواهد مربوط به زنده بودن این آیین مواجه نشدیم و توانستیم پرونده مناسبی تهیه کنیم.

گستره جغرافیایی تیرگان در ایران

او درباره پراکندگی جغرافیایی این جشن در ایران گفت: تیرگان در نیمه شمالی کشور به‌وضوح قابل پیگیری و مشاهده است، اما در بخش‌هایی از جنوب کشور، به‌ویژه حوزه فرهنگی جنوب زاگرس و جنوب شرق ایران در سیستان و بلوچستان، شناسایی و پیگیری نشانه‌های آن با دشواری بیشتری همراه است.

میرشکرایی ادامه داد: در حوزه مرکزی فلات ایران و همچنین مناطق شمالی و شمال غربی کشور، به‌ویژه می‌توان استمرار و زنده بودن این آیین را مشاهده کرد. در تدوین پرونده نیز تنوع برگزاری جشن در مناطقی مورد توجه قرار گرفته است که حضور و استمرار این میراث در آنها به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.

ثبت‌جهانی تیرگان؛ گامی برای تقویت پیوندهای فرهنگی

مدیر پرونده «تیرگان؛ آیین پاسداشت آب و باران» درباره تأثیر ثبت جهانی تیرگان بر بازشناسی پیوندهای فرهنگی میان جوامع مختلف اظهار کرد: هر کدام از جشن‌هایی که به ثبت‌جهانی می‌رسند، گامی موثر در ادامه قدم‌های قبلی هستند و در واقع، مهر تاییدی بر تلاش‌های پیشین برای بازشناسی اشتراکات فرهنگی به شمار می‌روند.

او با بیان اینکه امروز توجه به پیوندهای فرهنگی و ریشه‌های مشترک در حوزه فرهنگ ایرانی افزایش یافته است، افزود: ثبت‌جهانی تیرگان نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در تقویت این نگاه داشته باشد. یکی از موضوعات مشترک در پرونده‌های میراث‌فرهنگی ناملموس نیز همین تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملت‌هاست.

ظرفیت تیرگان برای ترویج فرهنگ حفاظت از آب

میرشکرایی در پاسخ به پرسشی درباره کارکرد جشن تیرگان در شرایط بحران کم‌آبی و تغییرات اقلیمی اظهار کرد: ثبت اثری مانند تیرگان که به ریشه‌های اسطوره‌ای و فرهنگی ما می‌پردازد، به‌طور طبیعی توجه جامعه را به اهمیت آب و باران در حوزه فرهنگی ایران جلب می‌کند.

او افزود: این جشن با بازخوانی ریشه‌های فرهنگی و جلب توجه به اهمیت آب و باران، می‌تواند در شکل‌گیری نگرش نسل‌های آینده نسبت به این موضوع تاثیرگذار باشد. به اعتقاد من، این موضوع از ظرفیت‌های مهم ثبت چنین آثاری است.

ثبت‌جهانی به معنای توقف تغییرات نیست

مدیر پرونده «تیرگان؛ آیین پاسداشت آب و باران» در پاسخ به این پرسش که ثبت‌جهانی تا چه اندازه می‌تواند از فراموشی آیین‌های باستانی جلوگیری کند، گفت: میراث‌فرهنگی ناملموس را با تعبیر دیگری، یعنی میراث زنده، نیز می‌شناسند. وقتی از یک میراث زنده صحبت می‌کنیم، باید بپذیریم که این میراث در گذر زمان تغییر می‌کند و متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی می‌شود.

میرشکرایی با بیان اینکه با این دیدگاه که آیین‌های باستانی ایران در حال فراموشی هستند موافق نیست، افزود: آن دسته از آیین‌هایی از بین می‌روند که کارکرد اجتماعی خود را از دست داده باشند، اما جشن‌های ایرانی همچنان کارکردهای اجتماعی خود را حفظ کرده‌اند. حتی اگر بخواهیم این جشن‌ها را فراموش کنیم، به دلیل پیوند عمیقی که با زیرساخت‌های فرهنگی و تاریخ چند هزارساله ما دارند، به‌سادگی فراموش نخواهند شد.

او ادامه داد: ممکن است شکل برگزاری این آیین‌ها در دوره‌هایی تغییر کند، در لایه‌های پنهان فرهنگ قرار بگیرد و دوباره با صورتی دیگر رشد کند و به حیات خود ادامه دهد. بنابراین، من اساساً با این گزاره که جشن‌ها و آیین‌های کهن ایرانی در حال فراموشی هستند، موافق نیستم.

مدیر پرونده تیرگان درباره آثار ثبت‌جهانی این میراث‌فرهنگی گفت: تاثیر اصلی ثبت جهانی، بیشتر در حوزه آگاهی‌افزایی، ترویج، بازشناسی و جلب توجه به اهمیت شاخص‌های هویتی و فرهنگی است. این فرایند به تقویت حاملان و صاحبان اثر کمک می‌کند و باعث می‌شود میراث‌فرهنگی در نسل‌های آینده با بلوغ بیشتر و نگرش صحیح‌تری به حیات خود ادامه دهد.

بازشناسی میراث‌فرهنگی؛ زمینه‌ساز تقویت همبستگی جهانی

میرشکرایی با اشاره به آثار فراتر از مرزهای ملی ثبت‌جهانی میراث‌ناملموس اظهار کرد: روشن کردن چراغ توجه به این آیین‌ها موجب می‌شود مردم دیگر کشورهای جهان نیز به داشته‌های فرهنگی حوزه تمدنی ایران توجه کنند. از سوی دیگر، این اتفاق می‌تواند مردم سراسر جهان را به بازشناسی میراث‌فرهنگی خودشان ترغیب کند.

او با اشاره به تاثیر شناخت تاریخ و میراث‌فرهنگی بر کاهش مناقشات جهانی افزود: هرچه انسان‌ها شناخت بیشتری از داشته‌های فرهنگی خود پیدا کنند، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از مناقشات در جهان کاهش پیدا کند و مردم بیشتر به ریشه‌های مشترک انسانی خود توجه کنند چراکه تقریبا تمام جشن‌ها و آیین‌ها در حوزه‌های جغرافیایی و فرهنگی مختلف، به شکل‌های گوناگون شباهت‌هایی با یکدیگر دارند.

مدیر پرونده «تیرگان؛ آیین پاسداشت آب و باران» تاکید کرد: ثبت این اثر را باید هم در مقیاس ملی و در چارچوب مرزهای سیاسی، هم در گستره حوزه فرهنگی فلات ایران و هم در مقیاس جهانی مورد توجه قرار داد. ثبت چنین آثاری در فهرست میراث‌جهانی می‌تواند بازخوردهای بسیار گسترده، مؤثر و عمیقی داشته باشد.

او در پایان با قدردانی از فعالان رسانه‌ای و مجموعه میراث‌آریا گفت: آگاهی‌افزایی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عوامل حفاظت و پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس، داشته‌های فرهنگی و شاخص‌های هویتی ماست و به همین دلیل از تلاش‌های خبرنگاران و مجموعه‌هایی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

انتهای پیام/