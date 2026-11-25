بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تاکید بر جایگاه فراملی و مسئولیت بین‌المللی حفاظت از مجموعه میراث‌جهانی تخت‌جمشید، اظهار کرد: میراث‌فرهنگی متعلق به ملت ایران است و آثاری که در فهرست میراث‌جهانی به ثبت رسیده‌اند، علاوه بر ارزش و هویت ملی، به دلیل برخورداری از ارزش‌های استثنایی جهانی، میراث مشترک بشریت محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به الزامات قانونی و بین‌المللی حفاظت از محوطه‌های تاریخی افزود: ضوابط حفاظتی در عرصه و حریم آثار تاریخی، اعم از آثار ثبت ملی و جهانی، صریح و الزام‌آور است و احداث هرگونه بنا در این محدوده‌ها که مغایر با مقررات و ضوابط مصوب حفاظتی باشد، ممنوع است. بر همین اساس، اجازه هیچ‌گونه ساخت‌وساز غیرمجاز و مغایر با ضوابط حفاظتی را در حریم تخت‌جمشید نخواهیم داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس با تاکید بر اینکه حفاظت از میراث‌جهانی بخشی از تعهدات کشور در قبال نظام بین‌المللی پاسداری از میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود، تصریح کرد: ثبت یک اثر در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، مسئولیت حفاظت از ارزش‌های برجسته جهانی، اصالت و تمامیت آن را نیز به همراه دارد. هرگونه اقدام خارج از چارچوب ضوابط حفاظتی می‌تواند پیامدهایی در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد و حساسیت نهادهای مسئول در حوزه میراث‌جهانی را برانگیزد.

مریدی در ادامه با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری در اظهارنظرهای عمومی درباره محوطه‌های تاریخی کشور خاطرنشان کرد: از همه علاقه‌مندان، دغدغه‌مندان و دلسوزان ایران درخواست می‌کنیم در طرح موضوعات مرتبط با میراث‌فرهنگی، از به‌کارگیری ادبیات تحریک‌آمیز و اظهاراتی که می‌تواند زمینه‌ساز سوءبرداشت یا ایجاد حساسیت‌های غیرضروری شود، پرهیز کنند. چنین ادبیاتی نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه ممکن است واکنش و حساسیت سازمان جهانی یونسکو و نهادهای بین‌المللی مرتبط با حفاظت از میراث‌جهانی را در پی داشته باشد.

وی با تاکید بر تفکیک میان اظهارنظرهای فردی و تصمیمات دارای وجاهت قانونی و اجرایی گفت: بیان یک موضوع از سوی هر فرد یا سخنران، به‌خودی‌خود نه مجوز اجرایی محسوب می‌شود و نه می‌تواند مبنای اقدام در عرصه و حریم آثار تاریخی قرار گیرد. هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام در این حوزه باید از مسیر قانونی، کارشناسی و با رعایت ضوابط و تایید مراجع ذی‌صلاح میراث‌فرهنگی انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در پایان تاکید کرد: تخت‌جمشید یکی از برجسته‌ترین شناسنامه‌های تمدنی ایران و نمادی از سهم تاریخی این سرزمین در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن بشری است. صیانت از این میراث ارزشمند، مسئولیتی ملی و بین‌نسلی است و وزارت میراث‌فرهنگی و مسئولان ذی‌ربط استان در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود، اجازه نخواهند داد ضوابط حفاظت از عرصه و حریم این اثر جهانی نقض شود.

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