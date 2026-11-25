شهین ابراهیم‌زاده پزشکی، استاد درجه یک هنرهای تزئینی میراث‌فرهنگی ایران، در حاشیه چهارمین نشست تخصصی کمیته مد پایدار که در ادامه برنامه‌های چهاردهمین جشنواره ملی مد و لباس فجر برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: تحقق مد پایدار بدون تغییر در نگرش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نیست و انتخاب آگاهانه پوشاک، توجه به کیفیت و دوام، استفاده طولانی‌تر از لباس‌ها، تعمیر و بازطراحی پوشاک و تفکیک منسوجات برای استفاده مجدد یا بازیافت، از جمله رفتارهایی هستند که می‌توانند آثار منفی زیست‌محیطی صنعت پوشاک را کاهش دهند.

او با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه افزود: کمیته مد پایدار می‌تواند از طریق همکاری با مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و طراحان، زمینه آشنایی بیشتر جامعه با مفهوم مصرف مسئولانه را فراهم کند. برگزاری کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های گفت‌وگو، نمایشگاه‌های موضوعی و انتشار محتوای آموزشی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به گسترش این فرهنگ کمک کند.

این استاد درجه یک هنرهای تزئینی میراث‌فرهنگی ایران با اشاره به فرصت‌های اقتصادی حرکت به سوی پایداری بیان کرد: حرکت به سمت مد پایدار در کنار چالش‌های اجرایی و اقتصادی، فرصت‌هایی برای نوآوری و توسعه کسب‌وکار نیز ایجاد می‌کند. طراحی محصولات بادوام، استفاده از مواد اولیه بازیافتی، توسعه فناوری‌های کم‌مصرف، ایجاد بازار برای محصولات بازطراحی‌شده و تقویت اقتصاد چرخشی می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری مدل‌های تازه کسب‌وکار در صنعت مد باشند.

پزشکی ادامه داد: کمیته مد پایدار می‌تواند با شناسایی نیازهای صنعت، تسهیل ارتباط میان پژوهش و تولید و معرفی راهکارهای قابل اجرا، به توسعه ظرفیت‌های نوآورانه کمک کند. البته موفقیت این اقدامات به شناخت شرایط بازار، دسترسی به فناوری مناسب، تأمین منابع مالی و مشارکت مؤثر فعالان صنعت وابسته است.

او همچنین بر ضرورت هدفمند شدن فعالیت‌های کمیته مد پایدار تأکید کرد و گفت: برای آنکه این کمیته بتواند به نهادی اثرگذار تبدیل شود، ضروری است اهداف آن به برنامه‌هایی روشن، قابل اجرا و قابل ارزیابی پیوند بخورند. تعیین اولویت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، برقراری ارتباط با نهادهای علمی و صنعتی و تعریف شاخص‌هایی برای سنجش پیشرفت، می‌تواند به افزایش اثربخشی فعالیت‌های آن کمک کند.

این فعال حوزه هنرهای تزئینی با برشمردن برخی محورهای پیشنهادی برای فعالیت کمیته افزود: کاهش ضایعات تولید، گسترش آموزش‌های تخصصی، افزایش آگاهی عمومی، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و حمایت از طرح‌های نوآورانه از جمله موضوعاتی هستند که می‌توان برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.

پزشکی در پایان انتشار گزارش‌های دوره‌ای و ارائه شفاف دستاوردها را از عوامل تقویت اعتماد عمومی و تغییر نگرش جامعه دانست و بر ضرورت تبدیل رویکرد مد پایدار از یک مفهوم نظری به برنامه‌های عملی و مستمر تأکید کرد.

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