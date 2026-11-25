به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورها اظهار کرد: در آزادراه قزوین- کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج- تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه ساوه- تهران در محدوده نسیم‌شهر و محور شهریار- تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه از انسداد ۳ محور غیرشریانی خبر داد و افزود: محورهای هشتگرد- طالقان، پاوه- مریوان در محدوده گردنه تته و وازک- بلده مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب و توجه به فاصله طولی مناسب، ایمنی خود و دیگر کاربران جاده را حفظ کنند.

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