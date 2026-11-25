صادق میکائیلی، فرماندار شهرستان ورزقان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به جایگاه این شهرستان در برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، معدنی و تاریخی بیان کرد: ورزقان در کنار مواهب طبیعی و توانمندی‌های گسترده معدنی، از سرمایه‌های ارزشمندی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری برخوردار است، اما توسعه این بخش‌ها متناسب با شتاب پیشرفت صنعت، معدن و پروژه‌های عمرانی شهرستان نبوده است.



فرماندار شهرستان ورزقان ادامه داد: توسعه ورزقان زمانی می‌تواند متوازن و پایدار باشد که بخش‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز همپای سایر حوزه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. پیشرفت صنعتی شهرستان باید با ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری همراه شود تا منافع توسعه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم نمود پیدا کند.



او با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر به حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های موجود در این بخش نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر است و انتظار داریم هم‌افزایی در سطح استان با همراهی استاندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی و مجموعه شرکت ملی مس، زمینه تازه‌ای برای پیشبرد طرح‌های شهرستان فراهم کند. امیدواریم این جلسه فتح البابی برای همکاری‌های عملی و مستمر میان دستگاه‌ها باشد.



میکائیلی با اشاره به ظرفیت برگزاری رویدادهای گردشگری، بر ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری جشنواره‌های متناسب با هویت شهرستان تأکید کرد و گفت: جشنواره اسب‌سواری ورزقان از ظرفیت‌های مهم رویدادمحور منطقه است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه ثبت آن در تقویم رویدادهای ملی گردشگری ایران و ثبت ملی این رویداد فراهم شود.



او افزود: برگزاری جشنواره‌ها زمانی به رونق گردشگری کمک می‌کند که به برنامه‌ای مستمر و برخوردار از پشتوانه اجرایی تبدیل شود. در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی و همراهی دستگاه‌های مسئول می‌تواند به معرفی توانمندی‌های شهرستان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه محلی کمک کند.



میکائیلی همچنین بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های فرهنگی با فعالیت‌های شرکت ملی مس تأکید کرد و اظهار داشت: تهیه و نصب تندیس مشاهیر ورزقان با همکاری مجموعه مس می‌تواند به معرفی شخصیت‌های اثرگذار شهرستان و تقویت هویت فرهنگی منطقه کمک کند. در کنار آن، ایجاد کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیز از نظر فرهنگی، اجتماعی و اشتغال‌زایی اهمیت دارد و می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر جوانان و علاقه‌مندان را فراهم کند.



او با اشاره به آمادگی برای توسعه همکاری میان شرکت ملی مس و اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: لازم است پیش‌نویس تفاهم‌نامه مشترک میان این دو مجموعه تهیه شود تا موضوعاتی همچون آموزش، حفاظت از میراث‌فرهنگی، توسعه صنایع‌دستی و حمایت از برنامه‌های فرهنگی و گردشگری در قالب یک چارچوب مشخص دنبال شود.



فرماندار ورزقان در بخش دیگری از سخنان خود، خانه تاریخی امیر ارشد را از ظرفیت‌های مهم هویتی شهرستان دانست و گفت: این مجموعه می‌تواند به یادگاری ارزشمند و هدیه‌ای ماندگار برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی ورزقان تبدیل شود. در صورت فراهم بودن شرایط و تمایل مجموعه‌های مرتبط، باید امکان بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این بنا مورد توجه قرار گیرد.



میکائیلی همچنین با اشاره به طرح‌های سرمایه‌گذاری معرفی‌شده در جلسه، بر ضرورت حمایت از پروژه‌های چیچک‌لی و گل‌آخور تأکید کرد و افزود: این طرح‌ها می‌توانند در تکمیل زنجیره جاذبه‌ها و خدمات گردشگری شهرستان نقش داشته باشند و لازم است موانع پیش‌روی آن‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول و سرمایه‌گذاران برطرف شود.



او درباره ساماندهی سد زرآباد نیز بیان کرد: اقداماتی با همکاری شورا و شرکت ملی مس در این محدوده انجام شده است، اما برای بهره‌برداری منسجم و اصولی از ظرفیت آن، تهیه یک طرح مشترک ضروری است. باید برنامه‌ای جامع تدوین شود تا اقدامات بعدی بر اساس نقشه راه مشخص و با هماهنگی مجموعه‌های مسئول پیش برود.



فرماندار ورزقان در ادامه، حفاظت از آثار تاریخی واقع در محدوده فعالیت‌های شرکت ملی مس را مسئولیتی مشترک و قانونی دانست و خاطرنشان کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی محدود به یک دستگاه نیست و هر مجموعه‌ای که آثار تاریخی در محدوده فعالیت یا اختیار آن قرار دارد، باید در حفاظت و نگهداری این سرمایه‌ها ایفای مسئولیت کند.

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