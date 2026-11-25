به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی عباسی امروز چهارشنبه 4 آذرماه 1405 گفت: در راستای صیانت از میراث تاریخی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان خرامه، نشست مشترکی با حضور کارشناسان میراث‌فرهنگی و شهردار خرامه برگزار شد که طی آن، راهکارهای همکاری و مشارکت مدیریت شهری در حفاظت و احیای آثار تاریخی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خرامه افزود: بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شد کارشناسان میراث‌فرهنگی با همکاری و حمایت شهرداری خرامه، برنامه مرمتی دو آسیاب تاریخی این شهرستان را تدوین کنند تا پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی، عملیات احیا و مرمت این بناهای ارزشمند با نظارت میراث‌فرهنگی و مشارکت شهرداری اجرایی شود.

عباسی با اشاره به اهمیت تعیین حریم آثار تاریخی اظهار کرد: تعیین حریم تپه باستانی «بهرام‌گور» با تأمین اعتبار از سوی شهرداری در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام علاوه بر حفاظت و جلوگیری از تعرض به محدوده اثر، می‌تواند به ساماندهی وضعیت املاک و مستغلات شهروندان و مالکان مجاور نیز کمک کند.

او همچنین از پیگیری روند تعیین حریم چهارطاقی خرامه توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس خبر داد و آن را از اقدامات مهم در مسیر حفاظت اصولی از آثار تاریخی شهرستان دانست.

مسئول میراث‌فرهنگی خرامه در ادامه، تکمیل مرمت «حمام کهنه خرامه» و تبدیل آن به موزه مردم‌شناسی را از دیگر برنامه‌های مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: با همکاری شهرداری خرامه و اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس، پس از تکمیل عملیات مرمت، این بنای تاریخی به موزه مردم‌شناسی تبدیل می‌شود تا بخشی از تاریخ، فرهنگ، آداب‌ورسوم و سبک زندگی مردم منطقه در آن به نمایش گذاشته شود.

این اقدامات در صورت تحقق، می‌تواند زمینه‌ساز حفظ هویت تاریخی خرامه، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این شهرستان باشد.

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