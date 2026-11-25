به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده روز سه‌شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورزقان، با اشاره به جایگاه فرهنگ و هویت تاریخی در پایداری جوامع بیان کرد: تاریخ کشور ما همواره با فراز و نشیب‌ها و جنگ‌های مختلف همراه بوده و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران نیز در دوره‌های گوناگون زمینه‌ساز طمع قدرت‌های بیرونی شده است، اما آنچه در تمام این دوره‌ها ماندگار مانده، روحیه مقاومت و پشتوانه فرهنگی این سرزمین بوده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در ارزیابی قدرت کشورها هنگام جنگ، معمولاً توان نظامی و اقتصادی دو مؤلفه اصلی به شمار می‌روند، اما تجربه جنگ اخیر نشان داد که ایران از مؤلفه دیگری به نام فرهنگ برخوردار است که در معادلات قدرت جایگاهی تعیین‌کننده دارد. تمدنی که ریشه‌های آن در تاریخ، هویت و میراث مشترک مردم است، با معیارهای صرفاً نظامی و اقتصادی قابل سنجش نیست.



او با اشاره به پیشینه تاریخی ورزقان تصریح کرد: این شهرستان بیش از ۲۲۰ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی دارد. سنگ‌نگاره‌های این شهرستان با قدمتی حدود ۱۲ هزار سال، گواهی روشن بر دیرینگی استقرار و تمدن انسانی در این جغرافیا هستند. چنین پشتوانه‌ای نشان می‌دهد که میراث ملموس و ناملموس ورزقان بخشی از شناسنامه تاریخی ایران است.



حمزه‌زاده حفاظت از این سرمایه‌ها را مسئولیتی بین‌نسلی دانست و افزود: نخستین وظیفه ما در این کارگروه، صیانت از داشته‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان و انتقال درست آن‌ها به نسل‌های آینده است. اگر نسل آینده با ریشه‌ها و هویت خود بیگانه بماند، امکان شناخت و بهره‌گیری از این پشتوانه را نیز از دست خواهد داد.



او در تشریح الزامات توسعه گردشگری ورزقان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری بر سه مؤلفه جاذبه، معرفی و زیرساخت استوار است. ورزقان از نظر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کمبودی ندارد و ظرفیت‌های این شهرستان به‌اندازه‌ای گسترده است که برای توسعه گردشگری آن نیازی به جاذبه‌سازی نداریم. آنچه باید با جدیت دنبال شود، معرفی درست این داشته‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت‌های موجود است.



حمزه‌زاده با تأکید بر اهمیت روایت جاذبه‌ها گفت: معرفی صرف یک اثر یا منطقه طبیعی برای جذب گردشگر کافی نیست. باید ارزش، پیشینه و ویژگی‌های هر جاذبه به زبانی قابل فهم و اثرگذار روایت شود. روایت جاذبه‌ها نخستین گام برای شکل‌گیری تصویر گردشگری ورزقان است و در این مسیر از ظرفیت شرکت نوآوران مس سونگون نیز برای هویت‌بخشی و معرفی توانمندی‌های شهرستان کمک خواهیم گرفت.



او تولید محتوای حرفه‌ای و چهارفصل را از برنامه‌های مورد حمایت اداره‌کل عنوان کرد و افزود: آمادگی داریم تأمین اعتبار لازم برای تولید مجموعه‌ای از کلیپ‌های اختصاصی معرفی ورزقان را پیگیری کنیم تا ظرفیت‌های شهرستان در فصل‌های مختلف سال به شکل هدفمند معرفی شود و دغدغه موجود در زمینه شناساندن جاذبه‌ها کاهش یابد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل زیرساخت‌های اقامتی و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری را ضروری دانست و بیان کرد: پروژه سرمایه‌گذاری امیر ارشد از دو منظر هویت‌بخشی به منطقه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری اهمیت دارد. آماده‌سازی ۱۰ اتاق با استانداردهای هتلینگ در این مجموعه باید در شمار اولویت‌ها قرار گیرد و اداره‌کل نیز برای رفع موانع و پیشبرد آن همکاری خواهد کرد.



او با اشاره به طرح‌های سرمایه‌گذاری معرفی‌شده در این جلسه، از پروژه‌های چیچک‌لی و خاروانا نام برد و اظهار کرد: هر دو طرح باید در کارگروه تعیین تکلیف و تصویب شوند و دستگاه‌های اجرایی نیز با تسریع و تسهیل فرایندهای اداری، زمینه ورود سرمایه‌گذاران به مرحله اجرا را فراهم کنند.



حمزه‌زاده افزود: معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل به‌عنوان مسئول ویژه پیگیری این دو طرح انتخاب شده است تا روند بررسی و صدور مجوزها را تا حصول نتیجه دنبال کند.

او همچنین مجتمع ورزشی مس سونگون را یکی از طرح‌های پیشران شهرستان در پیوند میان ورزش، فرهنگ و گردشگری دانست و گفت: با توجه به تفاهم‌نامه انجام‌شده، لازم است همه دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی و همکاری مشترک، موانع اجرایی این پروژه را برطرف کنند تا این مجموعه بتواند در کنار کارکرد ورزشی، به ظرفیت تازه‌ای برای گردشگری ورزقان تبدیل شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی درباره ساماندهی سد زرآباد نیز بیان کرد: با توجه به ورود عوامل اجرایی شهرستان به موضوع، ضروری است ابتدا طرحی مشخص برای ساماندهی و بهره‌برداری گردشگری از این محدوده تهیه شود و اقدامات بر اساس آن پیش برود. شهرداری با ارائه طرح می‌تواند زمینه دریافت مجوز گردشگری از وزارت میراث‌فرهنگی را فراهم کند و این اداره‌کل نیز برای تسهیل فرایند همکاری خواهد کرد.



حمزه‌زاده در ادامه، صنایع‌دستی را یکی از زمینه‌های مهم برای شکل‌گیری پیوند میان ظرفیت معدنی و هویت فرهنگی ورزقان دانست و گفت: با توجه به جایگاه مس در اقتصاد و هویت این شهرستان، باید برای صنایع‌دستی ورزقان برنامه‌ای متناسب با همین ظرفیت طراحی شود. آمادگی داریم در قالب تفاهم‌نامه‌ای جامع، موضوع حفاظت از رشته‌های بومی، آموزش هنرمندان، تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از تولید صنایع‌دستی را با همکاری مجموعه مس سونگون دنبال کنیم.



او با اشاره به پیشینه دیرینه فلزکاری در آذربایجان‌شرقی، ایجاد موزه مس در ورزقان را پیشنهادی قابل بررسی دانست و افزود: قدیمی‌ترین یافته‌های مسی استان از اهمیت تاریخی ویژه‌ای برخوردارند و آثار و یافته‌های ۹ هزار ساله لیلان نیز می‌توانند در شکل‌گیری یک روایت تاریخی منسجم از پیشینه مس در منطقه نقش داشته باشند. ایجاد موزه مس در ورزقان می‌تواند علاوه بر معرفی این پیشینه، به یکی از جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان تبدیل شود و لازم است امکان‌سنجی و تسهیل اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها در حفاظت از آثار تاریخی واقع در محدوده فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: قانون‌گذار همان‌گونه که اداره‌کل میراث‌فرهنگی را به حفاظت از آثار تاریخی مکلف کرده، سایر دستگاه‌ها را نیز نسبت به حفاظت، احیا و بهره‌برداری متناسب از آثار تاریخی واقع در محدوده فعالیت و تحت اختیارشان مسئول دانسته است. در این میان، قوشاداش از آثار شاخص محدوده مس سونگون است که طرح مربوط به آن آماده شده و باید زمینه اجرای آن فراهم شود.



او سنگ‌نگاره‌های منطقه را نیز واجد ظرفیت ثبت جهانی دانست و افزود: این آثار به دلیل قدمت و ارزش تاریخی، شایستگی برخورداری از توجه ویژه را دارند و باید با فراهم کردن مسیر دسترسی اختصاصی و انجام مطالعات و اقدامات حفاظتی، زمینه معرفی و پیگیری پرونده آن‌ها فراهم شود.



حمزه‌زاده آبشار گل‌آخور را از دیگر جاذبه‌های شاخص طبیعی ورزقان برشمرد و گفت: این جاذبه ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد، اما بهره‌برداری مناسب از آن مستلزم آماده‌سازی محیط، ساماندهی محدوده و حمایت از ورود بخش خصوصی است. باید شرایطی فراهم شود که حضور گردشگران ضمن برخورداری از امکانات مناسب، با حفاظت از محیط طبیعی منطقه همراه باشد.



او در ادامه، ثبت جهانی جنگل‌های دیزمار را از موضوعات مهم پیش‌روی شهرستان عنوان و اظهار کرد: پرونده دیزمار در مسیر بررسی برای ثبت جهانی قرار دارد و این فرایند تابع ضوابط دقیق و سخت‌گیرانه اجرایی و بین‌المللی یونسکو است. با توجه به محدودیت تعداد پرونده‌هایی که هر کشور می‌تواند در هر سال ارائه کند، لازم است تمام مراحل با دقت و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دنبال شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ویژگی‌های طبیعی دیزمار خاطرنشان کرد: میزان مداخلات انسانی در بخش‌هایی از این منطقه محدود است و همین ویژگی می‌تواند در ارزیابی ارزش‌های طبیعی آن اهمیت داشته باشد. هفته آینده نیز نمایندگان یونسکو و رئیس مرکز ثبت آثار برای بررسی موضوع به استان سفر خواهند کرد و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در این مرحله اهمیت ویژه‌ای دارد.



حمزه‌زاده در پایان بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی ورزقان به برنامه‌های اجرایی و قابل پیگیری تأکید کرد و گفت: آنچه می‌تواند آینده گردشگری شهرستان را شکل دهد، پیوند میان حفاظت از میراث، معرفی حرفه‌ای جاذبه‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها و مشارکت بخش خصوصی و مجموعه‌های اقتصادی است. ورزقان از سرمایه‌های ارزشمندی برخوردار است و باید با همکاری دستگاه‌ها، این سرمایه‌ها را از ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های پایدار فرهنگی و اقتصادی تبدیل کنیم.

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