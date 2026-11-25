حمیدرضا اکبری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، قابلیت آن در ایجاد زنجیره‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی است. گردشگری فرهنگی، صنایع‌دستی، هنرهای سنتی، خدمات اقامتی و پذیرایی، راهنمایی گردشگران، تولید محصولات فرهنگی، مرمت و احیای بناهای تاریخی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، همگی می‌توانند در چارچوب اقتصاد میراث‌محور تعریف شوند.

میراث‌فرهنگی صرفاً مجموعه‌ای از بناهای تاریخی، محوطه‌های باستانی، آثار ارزشمند و یادگارهای به‌جامانده از گذشته نیست، بلکه سرمایه‌ای راهبردی و بین‌نسلی است که می‌تواند نقش مؤثری در شکل‌دهی به آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ایفا کند. در جهان امروز، نگاه به میراث فرهنگی از یک رویکرد صرفاً حفاظتی فراتر رفته و به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه پایدار، هویت‌بخشی اجتماعی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. توسعه پایدار زمانی تحقق پیدا می‌کند که میان سه مؤلفه اساسی اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست تعادل برقرار شود. میراث فرهنگی در نقطه تلاقی این سه مؤلفه قرار دارد؛ چراکه از یک‌سو حافظ هویت تاریخی و فرهنگی جامعه است، از سوی دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال، درآمد و رونق اقتصادی را فراهم می‌کند و هم‌زمان با تقویت حس تعلق اجتماعی، زمینه حفاظت از محیط‌های تاریخی و فرهنگی را به وجود می‌آورد. از این منظر، حفاظت از میراث فرهنگی را نباید هزینه‌ای صرفاً اداری یا محدودیت در مسیر توسعه تلقی کرد، بلکه باید آن را نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده کشور دانست. سرمایه‌گذاری‌ای که آثار آن در توسعه گردشگری، رونق کسب‌وکارهای محلی، افزایش فرصت‌های شغلی، تقویت اقتصاد فرهنگی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور نمایان می‌شود.

میراث فرهنگی و شکل‌گیری اقتصاد پایدار

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های میراث فرهنگی، قابلیت آن در ایجاد زنجیره‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی است. گردشگری فرهنگی، صنایع‌دستی، هنرهای سنتی، خدمات اقامتی و پذیرایی، راهنمایی گردشگران، تولید محصولات فرهنگی، مرمت و احیای بناهای تاریخی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، همگی می‌توانند در چارچوب اقتصاد میراث‌محور تعریف شوند. ویژگی مهم این نوع اقتصاد آن است که بخش قابل توجهی از منافع آن در جامعه محلی باقی می‌ماند و امکان مشارکت مستقیم مردم، هنرمندان، فعالان گردشگری، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و کارآفرینان را فراهم می‌کند. به همین دلیل، اقتصاد مبتنی بر میراث فرهنگی می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد، به توزیع متوازن‌تر فرصت‌های اقتصادی و کاهش تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در مراکز محدود شهری کمک کند. در این میان، گردشگری فرهنگی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و هویتی به ارزش اقتصادی است. گردشگری که بر شناخت تاریخ، تمدن، معماری، آداب‌ورسوم، هنر و سبک زندگی جوامع استوار باشد، علاوه‌بر ایجاد تجربه‌ای عمیق و ماندگار برای بازدیدکنندگان، زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور و تقویت اقتصاد مقصدهای گردشگری را فراهم می‌کند.

همدان؛ سرزمین تاریخ و تمدن و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی

استان همدان با برخورداری از پیشینه تمدنی چند هزار ساله، آثار و محوطه‌های تاریخی ارزشمند، میراث معماری، فرهنگ بومی، صنایع‌دستی و جاذبه‌های طبیعی، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای پیوند میان میراث فرهنگی و توسعه اقتصادی برخوردار است. محوطه میراث‌جهانی هگمتانه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شواهد تاریخی و تمدنی ایران، نمادی از عمق تاریخی و جایگاه فرهنگی همدان در تاریخ ایران و جهان به شمار می‌رود. ثبت جهانی هگمتانه فرصتی ارزشمند برای ارتقای جایگاه بین‌المللی استان، افزایش انگیزه سفر گردشگران داخلی و خارجی، توسعه مطالعات علمی و باستان‌شناختی و تقویت اقتصاد گردشگری منطقه فراهم کرده است. البته اهمیت هگمتانه تنها در ارزش‌های تاریخی و باستان‌شناختی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه این محوطه می‌تواند به‌عنوان یک کانون محرک برای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهر همدان عمل کند. ارتباط هدفمند این محوطه با بازار تاریخی، بافت فرهنگی و تاریخی شهر، موزه‌ها، مراکز صنایع‌دستی، ظرفیت‌های گردشگری و کسب‌وکارهای پیرامونی می‌تواند به شکل‌گیری یک زنجیره ارزش گردشگری منسجم منجر شود. در کنار هگمتانه، مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی استان، از جمله گنجنامه، آرامگاه بوعلی‌سینا، آرامگاه باباطاهر، لالجین؛ شهر جهانی سفال، ملایر؛ شهر جهانی مبل و منبت، شهر تاریخی نهاوند، تویسرکان و سایر شهرستان‌ها، ظرفیت ایجاد شبکه‌ای متنوع از مقاصد گردشگری فرهنگی را در سطح استان فراهم می‌کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم برنامه‌ریزی یکپارچه، ارتقای زیرساخت‌ها، معرفی مؤثر جاذبه‌ها و ایجاد پیوند میان گردشگری تاریخی، طبیعی، فرهنگی و رویدادمحور است.

حفاظت از میراث فرهنگی؛ شرط اساسی توسعه پایدار

نکته اساسی آن است که بهره‌برداری اقتصادی از میراث فرهنگی باید در چارچوب اصول حفاظت و صیانت از ارزش‌های تاریخی و اصالت آثار صورت گیرد. توسعه گردشگری بدون توجه به ظرفیت بُرد محوطه‌ها، ملاحظات زیست‌محیطی، ضوابط حفاظتی و مدیریت بازدیدکنندگان، ممکن است به فرسایش منابعی منجر شود که اساساً سرمایه اصلی مقصد گردشگری محسوب می‌شوند. بنابراین، رویکرد ما باید مبتنی بر مفهوم گردشگری مسئولانه و پایدار باشد؛ رویکردی که در آن حفاظت از اصالت تاریخی، مدیریت علمی بازدیدها، سامان‌دهی خدمات گردشگری، ارتقای کیفیت تجربه بازدیدکنندگان و مشارکت جامعه محلی در کنار یکدیگر قرار گیرند. در محوطه‌های ارزشمندی مانند هگمتانه، تدوین برنامه مدیریت جامع، پایش مستمر وضعیت حفاظتی، مستندسازی علمی، استفاده از فناوری‌های نوین، سامان‌دهی مسیرهای بازدید و مدیریت فعالیت‌های پیرامونی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری را فراهم کند.

جامعه محلی؛ محور پیوند میراث فرهنگی و اقتصاد

یکی از الزامات تحقق توسعه پایدار، توجه به نقش و جایگاه جوامع محلی است. میراث فرهنگی زمانی به سرمایه‌ای زنده و اثرگذار تبدیل می‌شود که مردم آن را متعلق به خود بدانند و در حفاظت، معرفی و بهره‌برداری مسئولانه از آن مشارکت داشته باشند. کسب‌وکارهای کوچک، هنرمندان صنایع‌دستی، راهنمایان گردشگری، فعالان فرهنگی، تشکل‌های مردمی و ساکنان بافت‌های تاریخی می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادِ میراث‌محور ایفا کنند. حمایت از کارآفرینی فرهنگی، آموزش مهارت‌های مرتبط با گردشگری، ایجاد فرصت برای عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی و تقویت مشارکت بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که می‌تواند منافع اقتصادی میراث فرهنگی را به زندگی روزمره مردم پیوند دهد. در واقع، موفقیت برنامه‌های حفاظتی و گردشگری زمانی تضمین می‌شود که جامعه محلی نه صرفاً به‌عنوان مخاطب یا ساکن پیرامون آثار تاریخی، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت و توسعه میراث فرهنگی شناخته شود.

ضرورت تغییر نگاه به سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی

برای بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی میراث فرهنگی، لازم است نگاه به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز متحول شود. سرمایه‌گذاری در مرمت و احیای بناهای تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد مراکز معرفی و تفسیر میراث، حمایت از صنایع‌دستی، توسعه فناوری‌های دیجیتال و تقویت خدمات گردشگری باید به‌عنوان بخشی از سیاست‌های توسعه اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد. همچنین ایجاد زمینه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری اقتصادی در این حوزه کمک کند. در این مسیر، دانشگاه‌ها و مراکز علمی با انجام مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه‌های باستان‌شناسی، معماری، مرمت، مدیریت گردشگری و اقتصادِ فرهنگ، می‌توانند پشتوانه علمی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجرایی باشند.

میراث فرهنگی، سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده

امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که میراث فرهنگی را نه در تقابل با توسعه، بلکه به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار در نظر بگیریم. توسعه‌ای که بر تخریب منابع تاریخی و فرهنگی استوار باشد، نمی‌تواند پایدار و ماندگار تلقی شود؛ همان‌گونه که حفاظت از میراث فرهنگی بدون توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز نمی‌تواند به اهداف بلندمدت خود دست یابد. استان همدان با برخورداری از پیشینه تاریخی و تمدنی ارزشمند، ظرفیت آن را دارد که با بهره‌گیری هوشمندانه از میراث فرهنگی، به یکی از کانون‌های مهم اقتصاد گردشگری و فرهنگ‌محور کشور تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی علمی، مدیریت یکپارچه، سرمایه‌گذاری هدفمند، مشارکت مردم و ایجاد پیوند مؤثر میان حفاظت، گردشگری و اقتصاد است. باور ما این است که میراث فرهنگی تنها روایت‌گر گذشته نیست، بلکه می‌تواند سازنده آینده باشد؛ آینده‌ای که در آن صیانت از هویت تاریخی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی مردم و انتقال سرمایه‌های فرهنگی به نسل‌های بعد، در یک مسیر مشترک و متوازن قرار می‌گیرند. میراث فرهنگی، اگر به‌درستی شناخته، حفاظت و مدیریت شود، نه‌تنها یادگار ارزشمند گذشتگان، بلکه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های توسعه و پیشرفت نسل‌های آینده خواهد بود.

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