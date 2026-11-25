به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یحیی نجارقابل امروز چهارشنبه 4 آذرماه اظهار کرد: ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر شرق آناتولی در استان وان کشور ترکیه به نمایش گذاشته شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این نمایشگاه از 28 تا 30 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان وان برگزار شد و 6 غرفه از استان اردبیل در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.

او تاکید کرد: فعالان حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان، اعضای انجمن راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع‌دستی از جمله گروه‌هایی بودند که در این نمایشگاه شرکت کرده و ظرفیت‌های گردشگری استان را به حاضران در این نمایشگاه معرفی کردند.

نجارقابل با اشاره به حمایت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ادامه داد: کشور ترکیه و کشورهای حاضر در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری وان از مناطق هدف استان اردبیل برای جذب گردشگران خارجی هستند و حضور در این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان انجام شد.

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