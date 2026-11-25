به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا قاسمی، امروز چهارشنبه 4 آذرماه اظهار کرد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری، فرآیند تأمین مالی و جذب تسهیلات برای سه طرح گردشگری در شهرستان‌های بهار، نهاوند و رزن با جدیت در حال پیگیری است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: این موضوع با تأکید و پیگیری مستمر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در دستور کار معاونت سرمایه‌گذاری قرار گرفته و تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، روند تأمین مالی این طرح‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

قاسمی ادامه داد: تأمین منابع مالی یکی از مهم‌ترین عوامل در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری است و رفع موانع موجود در مسیر دریافت تسهیلات می‌تواند نقش مؤثری در تسریع عملیات اجرایی این طرح‌ها داشته باشد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی همدان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌های بهار، نهاوند و رزن گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران، می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد مناطق را فراهم کند.

او تأکید کرد: رویکرد معاونت سرمایه‌گذاری این است که در کنار صدور مجوز و انجام بررسی‌های کارشناسی، در مراحل تأمین مالی و رفع موانع اجرایی نیز در کنار سرمایه‌گذاران باشد تا طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

قاسمی خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید مدیرکل استان بر حمایت از سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها، پیگیری جذب تسهیلات برای طرح‌های گردشگری در مناطق مختلف استان با جدیت ادامه خواهد یافت.

اودر پایان گفت: توسعه متوازن گردشگری در شهرستان‌ها یکی از اولویت‌های معاونت سرمایه‌گذاری است و تلاش می‌کنیم با هدایت هدفمند منابع، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش‌روی پروژه‌ها، زمینه تحقق ظرفیت‌های بالقوه گردشگری استان همدان و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان را فراهم کنیم.

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