سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بهانه سفر استانی اخیر خود به استان البرز در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشت: توسعه، پیش از آنکه مسئله منابع، زیرساخت‌ها و شاخص‌های اقتصادی باشد، مسئله شناخت است، شناخت ظرفیت‌های یک سرزمین، فهم هویت تاریخی آن و کشف نسبت میان آنچه از گذشته به ارث رسیده و آنچه برای آینده باید ساخته شود. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به توسعه‌ای پایدار، متوازن و برخوردار از عمق فرهنگی دست یابد، مگر آنکه نسبت خود را با تاریخ، حافظه جمعی و سرمایه‌های تمدنی خویش به‌درستی تعریف کرده باشد. از این منظر، میراث‌فرهنگی یکی از بنیادی‌ترین زیرساخت‌های آن است، زیرساختی که با گذر زمان نه‌تنها مستهلک نمی‌شود، بلکه در صورت حفاظت و بازشناسی، می‌تواند ارزش‌آفرینی فزاینده‌ای برای نسل‌های متوالی ایجاد کند.

سفر به استان البرز در سوم آذرماه ۱۴۰۵، برای من فرصتی بود تا این حقیقت را در جغرافیایی بازخوانی کنم که تصویر عمومی آن، بیش از هر چیز، با صنعت، جمعیت، موقعیت ارتباطی و طبیعت شناخته می‌شود، حال آنکه در لایه‌های عمیق‌تر این سرزمین، روایتی کمتر شناخته‌شده از تاریخ و تمدن ایران جریان دارد. البرز، با وجود گستره جغرافیایی محدود، از تنوع قابل‌توجهی در محوطه‌های باستان‌شناختی، آثار تاریخی، چشم‌اندازهای طبیعی، فرهنگ‌های بومی و هنرهای سنتی برخوردار است. این تنوع، منظومه‌ای از سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی است که در صورت پیوند نظام‌مند، می‌تواند جایگاه استان را در معماری توسعه ملی ارتقا دهد.

نخستین مواجهه من با البرز، در گلزار شهدای اشتهارد رقم خورد، جایی که تاریخ معاصر ایران در عالی‌ترین صورت ایثار، مسئولیت و وفاداری به وطن متجلی است. ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، یادآور این حقیقت است که هویت ملی، از پیوند میان حافظه تمدنی، تجربه تاریخی و فداکاری انسان‌هایی شکل می‌گیرد که برای استقلال و تمامیت سرزمینی ایران از جان خویش گذشته‌اند. میراث یک ملت، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از دستاوردهای مادی، معنوی و تاریخی اوست و نمی‌توان میان پاسداشت آثار تمدنی و تکریم حافظه ایثار و مقاومت، گسستی مفهومی قائل شد.

در ادامه، افتتاح مجتمع گردشگری دستکند اشتهارد، نمونه‌ای از ظرفیت تبدیل خلاقیت و ویژگی‌های بومی به فرصت اقتصادی بود. ایجاد فضاهای اقامتی در دل زمین و شکل‌گیری گالری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در این مجموعه، نشان می‌دهد که گردشگری زمانی از سطح خدمات اقامتی فراتر می‌رود که معماری، فرهنگ، هنر و تجربه زیست محلی را در یک الگوی ارزش‌آفرین به هم پیوند دهد. مسئله اساسی در سیاست‌گذاری گردشگری، ارتقای کیفیت تجربه گردشگر و افزایش سهم جوامع محلی از منافع اقتصادی این صنعت است.

با این همه، تپه ازبکی نظرآباد را باید یکی از مهم‌ترین نقاط تامل در این سفر دانست. این محوطه باستانی، سندی از استمرار حیات فرهنگی و تحولات تمدنی در فلات ایران است. هشت دوره کاوش باستان‌شناختی در این محوطه، افق‌های ارزشمندی از پیشینه تاریخی منطقه را آشکار کرده است، شواهد و مطالعاتی که از لایه‌های تمدنی تا دوره ماد و یافته‌های مرتبط با دوره هخامنشی حکایت دارند.

تمدن ایرانی، شبکه‌ای گسترده از کانون‌های زیست، خلاقیت، تعامل و انتقال تجربه‌های انسانی است که در طول هزاره‌ها شکل گرفته و استمرار یافته است. هر محوطه باستانی، بخشی از این روایت بزرگ را آشکار می‌کند. از این منظر، تپه ازبکی، بخشی از حافظه تمدنی ایران و میراثی برخوردار از قابلیت طرح در عرصه مطالعات و گفت‌وگوی علمی بین‌المللی است.

پیگیری ثبت‌جهانی این محوطه را باید در همین چارچوب راهبردی دنبال کرد. ثبت در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، حاصل فرایندی علمی، تخصصی و چندبعدی است که به اثبات ارزش برجسته جهانی، تکمیل مطالعات، مستندسازی دقیق، تعیین عرصه و حریم، تضمین حفاظت بلندمدت و استقرار نظام مدیریتی کارآمد نیاز دارد. بر همین اساس، ضرورت دارد با همکاری استانداری البرز، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و سایر نهادهای مسئول، سازوکاری منسجم برای بررسی الزامات و پیشبرد مطالعات این پرونده شکل گیرد. هدف باید آن باشد که ظرفیت تاریخی تپه ازبکی، با پشتوانه علمی و مدیریتی کافی، در مسیر دستیابی به جایگاه شایسته بین‌المللی قرار گیرد.

در این میان، اقدام ارزشمند خیر نیک‌اندیشی که این محوطه را بدون چشمداشت به ملت ایران واگذار کرده است، واجد اهمیت اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای است. این رفتار، نمونه‌ای از تبدیل مالکیت خصوصی به مسئولیت عمومی در قبال سرمایه‌های تاریخی کشور است. جامعه‌ای که حفاظت از میراث خود را تنها وظیفه دولت بداند، از ظرفیت مشارکت اجتماعی در حفاظت از هویت خویش محروم خواهد ماند. فرهنگ پاسداری از میراث، زمانی نهادینه می‌شود که مردم، نخبگان، خیرین، رسانه‌ها و نهادهای عمومی خود را در برابر تاریخ و آینده سرزمین مسئول بدانند.

بازدید از کاروانسرای تاریخی ینگه‌امام نیز وجه دیگری از همین مسئله را نمایان کرد. کاروانسراها در تاریخ ایران زیرساخت‌های تمدنی ارتباط، تجارت، امنیت، مبادله فرهنگی و پیوند جغرافیایی بوده‌اند. احیای چنین آثاری باید از منطق حفاظت منفعلانه عبور کند و به سوی بهره‌برداری مسئولانه و متناسب با ارزش‌های تاریخی آنها حرکت کند، الگویی که در آن، اصالت اثر محفوظ بماند و در عین حال، امکان مشارکت آن در حیات اقتصادی و فرهنگی امروز فراهم شود.

افتتاح یک هتل در برغان و مجتمع رفاهی و پذیرایی در فردیس، در کنار بازدید از ظرفیت‌های گردشگری نظرآباد، ساوجبلاغ و برغان، نشان داد که توسعه گردشگری البرز نیازمند نگاهی شبکه‌ای و فراتر از پروژه‌های منفرد است. البرز می‌تواند از هم‌نشینی گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی، روستایی و اقامتی، مزیتی رقابتی خلق کند، مشروط بر آنکه میان جاذبه‌ها، زیرساخت‌ها، خدمات، حمل‌ونقل، بازاریابی و سرمایه‌گذاری، پیوندی سازمان‌یافته برقرار شود. گردشگری، اقتصادی زنجیره‌ای است که آثار آن در اشتغال، تولید، خدمات، درآمد خانوارها و رونق کسب‌وکارهای محلی آشکار می‌شود.

در حوزه صنایع‌دستی نیز مسئله اصلی، عبور از حمایت‌های مقطعی و حرکت به سمت شکل‌دهی یک نظام پایدار بازار است. هنرمند زمانی می‌تواند تولید خود را استمرار بخشد که به بازار، شبکه توزیع، ابزارهای معرفی و امکان فروش دسترسی داشته باشد. ایجاد بازارچه‌های تخصصی و دائمی صنایع‌دستی در البرز، در کنار تقویت بسترهای عرضه و فروش، می‌تواند فاصله میان توان تولیدی هنرمندان و ظرفیت تقاضای بازار را کاهش دهد. صنایع‌دستی، حامل دانش، ذوق، حافظه و هویت فرهنگی جوامع است و حمایت از آن، هم‌زمان سیاستی اقتصادی و اقدامی برای صیانت از تنوع فرهنگی ایران محسوب می‌شود.

جمع‌بندی راهبردی من از این سفر آن است که البرز برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، به یک الگوی یکپارچه حکمرانی فرهنگی و گردشگری نیاز دارد، الگویی که سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را به‌مثابه اجزای مکمل یک منظومه توسعه تعریف کند. در این الگو، حفاظت از میراث، تولید اعتبار فرهنگی می‌کند، گردشگری، این اعتبار را به جریان اقتصادی تبدیل می‌سازد و صنایع‌دستی، منافع آن را به سطح تولید و معیشت جوامع محلی منتقل می‌کند. این پیوند، زمانی اثربخش خواهد بود که با مشارکت بخش‌خصوصی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مدیریت علمی، تامین مالی پایدار و هماهنگی بین‌دستگاهی همراه شود.

البرز را باید دوباره شناخت، نه فقط به‌عنوان استانی صنعتی و برخوردار از طبیعتی چشم‌نواز، بلکه به‌عنوان بخشی از جغرافیای تاریخی و تمدنی ایران. آینده این استان در گرو آن است که سرمایه‌های پنهان خود را به مزیت‌های آشکار توسعه تبدیل کند. تپه ازبکی، کاروانسرای ینگه‌امام، ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی نظرآباد، ساوجبلاغ و برغان و توان هنرمندان صنایع‌دستی، هر یک بخشی از این امکان تاریخی و اقتصادی‌اند.

ما در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وظیفه داریم که میان حافظه تاریخی و نیازهای نسل امروز، میان اصالت فرهنگی و الزامات اقتصاد نوین و میان هویت ملی و تعاملات جهانی، پیوندی پایدار برقرار کنیم. توسعه‌ای که ریشه در هویت نداشته باشد، در معرض گسست فرهنگی است و هویتی که نتواند در زندگی امروز نقش‌آفرینی کند، به‌تدریج از عرصه اجتماعی فاصله می‌گیرد.

میراث‌فرهنگی، بنیانی است که باید بر آن آینده ساخت. البرز نیز با همه ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود می‌تواند به یکی از جلوه‌های موفق این پیوند میان تمدن و توسعه در ایران تبدیل شود.

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