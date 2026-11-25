به گزارش میراث آریا، علی سرتیپی مدیر سینما شکوفه تهران درباره اقدامات انجام‌شده برای بازسازی این سینما که مدتی است آغاز شده است، توضیح داد: در مرحله نخست، اصلی‌ترین مسئله ما ایمن‌سازی ساختمان است تا در برابر باد و باران مقاوم شود. براین اساس باید بخش‌های آسیب‌دیده سقف و قسمت‌هایی که تخریب شده‌اند، ترمیم شوند و پس از آن به بازسازی فضای داخلی ساختمان بپردازیم.

او با بیان اینکه یونیت‌های سقف تعویض و ایزوگام شده‌اند، افزود: بعد از پی‌ریزی سقف و دیگر بخش‌های تخریب‌شده، سراغ فضای داخلی ساختمان می‌رویم و امیدواریم کار در این ماه به پایان برسد. علاوه براین تلاش می‌کنیم بودجه لازم را برای آغاز بازسازی داخل ساختمان تأمین کنیم.

سرتیپی در این زمینه گفت: برآورد اولیه ما برای بازسازی این سینما حدود ۵۰ میلیارد تومان است که رقم بالایی محسوب می‌شود و تأمین آن به مشارکت نیاز دارد. تاکنون فقط مؤسسه سینماشهر کمک مختصری به این مجموعه کرده است، اما با وجود آسیب زیاد، هنوز عزم و اراده کاملی برای حمایت و کمک به بازسازی این سینما ندیده‌ایم.

مدیر سینما شکوفه تهران یادآور شد: سینما شکوفه یکی از نمادهای فرهنگی کشور است که در جریان جنگ مورد حمله قرار گرفت و آسیب دید. این سینما از مجموعه‌های پرمخاطب و از معدود مراکز فرهنگی فعال در جنوب تهران بود و امیدواریم برای بازسازی آن حمایت جدی‌تری صورت بگیرد.

سرتیپی همچنین تأکید کرد: اگر بودجه مورد نیاز تأمین شود، می‌توانیم سه سالن سینما شکوفه را به جشنواره فیلم فجر برسانیم.

سینما شکوفه در میدان شهدای تهران یکی از قدیمی‌ترین سینماهای پایتخت است که اوایل دهه ۴۰ خورشیدی در مساحتی به وسعت دوهزار مترمربع و با ۱۱۰۰ صندلی به عنوان یکی از بزرگترین سینماهای کشور ساخته شد. این سینما با یک سالن نمایش تا سال ۱۳۵۷ با نام «سیلوانا» و با مدیریت زنده‌یاد جمال مجتهدی فعال بود و بعد از آن با نام سینما ملت دوباره شروع به کار کرد.

این سینما در سال ۱۳۸۸ توسط دفتر فیلمیران با مدیریت علی سرتیپی خریداری شد و پس از بازسازی و احداث سه سالن در آن، به عنوان یکی از مجهزترین سینماهای جنوب شرق تهران به چرخه اکران برگشت.

این سینما در جنگ اخیر دو بار مورد اصابت قرار گرفت که در بار نخست بر اثر ترکش‌هایی که رد و نشان آن در بخش‌های مختلف مجموعه به جا مانده، سالن اصلی سینما که حدود ۵۵۰ نفر ظرفیت دارد، به همراه آپاراتخانه، بخش مدیریت در طبقه دوم، پرده نمایش، تجهیزات صوت و تصویر، موتورخانه، سرویس‌های بهداشتی، بخش‌هایی از سالن دوم و… آسیب‌های قابل توجهی دیدند و برخی از آن‌ها هم با خاک یکسان شدند.

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