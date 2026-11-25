به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، راهکارهای توسعه متوازن گردشگری و رفع موانع موجود در حوزه خدمت‌رسانی به مسافران و گردشگران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات تازه‌ای در راستای بهبود وضعیت موجود اتخاذ شد.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در این باره اظهار کرد: با توجه به اهمیت ساماندهی زیرساخت‌ها و بهبود تجربه سفر گردشگران، مقرر شد برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت سفر گردشگران و همچنین ساماندهی تردد سه‌چرخه‌ها در مسیر رینگ جزیره هرمز تدوین و اجرا شود.

او افزود: هدف از این طرح، ارتقای سطح ایمنی مسافران و گردشگران در محورهای گردشگری و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران ورودی به این جزیره است.

محمدی خاطر نشان کرد: جزیره هرمز با جاذبه‌های بی‌نظیر طبیعی و زمین‌شناختی خود یکی از مهم‌ترین مقصدهای گردشگری جنوب کشور به شمار می‌رود و صیانت از این ظرفیت ارزشمند در گرو همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری است.

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