به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشان با بهره‌گیری از هویت تاریخی و فرهنگی استان، بر اهمیت مشارکت، همدلی و مسئولیت مشترک در مدرسه‌سازی و توسعه عدالت آموزشی تأکید دارد.

نشان «با من» که تراش سیمرغ بر خشت خام است، نمادی از جمعیت مرغان و با هم‌بودگی را در خود جای داده و می‌تواند با تأکید بر مفهوم مشارکت، همدلی و مسئولیت مشترک در ساخت آینده فرزندان ایران، پیام روشنی درباره اهمیت مدرسه‌سازی و نقش‌آفرینی مردم، خیرین و نهادهای مسئول در توسعه عدالت آموزشی منتقل کند.

در این نماد، مفهوم ساخت مدرسه خشت به خشت و با همدلی و اراده مردم مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین با بهره‌گیری از هویت معماری خشتی خراسان و بازخوانی ظرفیت‌های بومی در طراحی این نشان، میان میراث تاریخی استان و نیاز امروز جامعه به توسعه فضاهای آموزشی، پیوندی معنادار برقرار شده است؛ پیوندی که نشان می‌دهد همان سرزمینی که بخشی از میراث معماری خشتی ایران را در خود جای داده است، می‌تواند در مسیر ساختن آینده‌ای مبتنی بر دانایی، آموزش و مشارکت اجتماعی نیز پیشگام باشد.

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