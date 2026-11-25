به گزارش میراث‌آریا، مصطفی پاشایی، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لالجین گفت: محمد رضا صادقی، هنرمند متولد سال ۱۳۴۹ و ساکن لالجین، با بیش از ۴۰ سال تجربه در عرصه سفالگری، مسیری تحول‌آفرین را پیموده است و بزرگترین آبنمای سفالی را در لالجین ساخته است.

او ادامه داد: این هنرمند که فعالیت خود را با سفالگری چرخی و تزئینی آغاز کرده، با پشتکار و خلاقیتی بی‌نظیر، توانست هنر خود را به حوزه طراحی آبنماهای سفالی گسترش دهد.

پاشایی با اشاره به نمادگرایی آثار این هنرمند افزود: طرح‌ها و نقوش به‌کار رفته در این آبنماها شامل نمادهایی چون قلعه، خانه و گیاهان است که همگی نماد زندگی هستند و با جریان یافتن آب در آن‌ها، این مفهوم حیات و پویایی خود را بیشتر نمایان می‌سازد.

او ادامه داد: این هنرمند که حدود ۳۵ سال است به‌طور تخصصی در زمینه تولید آبنما فعالیت می‌کند، تاکنون با آموزش به بیش از ۴۰ شاگرد، نقش مهمی در انتقال این هنر به نسل‌های جدید ایفا کرده است. محصولات این هنرمند علاوه بر بازار داخلی، راه خود را به کشورهای خارجی از جمله کشور عمان و سایر نقاط جهان باز کرده است.

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