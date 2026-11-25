رضا سلیمان نوری پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی در یادداشتی نوشت:ایرانیان در گذشته آذرگان را روزی خجسته می‌دانستند و در خانه‌ها و بام‌ها آتش افروخته و آن روز را با شادی و شادمانی و خواندن نیایش‌ها و گستردن سفره آیینی با خوراکی‌های گوناگون در آتشکده‌ها که آذین بندی شده بودند، جشن می‌گرفتند.

جشن آذرگان در سوم آذر تقویم زرتشتی قدیم که در تقویم جلالی کنونی مورد استفاده ما نهمین روز از ماه آذر جلالی که نام روز و ماه یکی می‌شود یعنی روز 9 آذر، برگزار می‌شود.

ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه در توضیح این جشن نوشته است: «... روز نهم آذر عیدی است که به دلیل هم‌نام بودن روز و ماه به آن آذر جشن می‌گویند. در این روز باید آتش افروخته شود و این روز، جشن آتش است که به نام فرشته‌ای که موکل بر تمام آتش‌هاست، نامگذاری شده است. زرتشت دستور داده که در این روز آتشکده‌ها زیارت شوند و در کارهای جهان مشورت انجام گیرد.»

در «فرهنگ جهانگیری»، «برهان قاطع» و «مروج الذهب مسعودی» فرشته‌ این جشن را «آذرخش» نوشته‌اند.

در باور ایرناین باستان، آذر به معنی آتش نماد اشا، راستی و پاکی اهورایی است. آتش تنها ماده‌ای است که آلودگی به خود نمی‌گیرد. در همه حال روبه‌بالا می‌رود. خود می‌سوزد و دیگران را گرما و نور می‌دهد. آتش یک آخشیج مینوی است که به سه آخشیج گیتوی دیگر، آب، هوا و خاک جان می‌بخشد.

آتش آن‌چنان پاک و آسمانی است که آن را از گونه اندیشه و خرد می‌دانند و ارج می‌گذارند. آتش پاک و نور، نماد و شناسه دینی زرتشتیان است. هنگام نیایش بهدینان به‌سوی نور و روشنایی ایستاده و به پرستش اهورامزدای یکتا می‌پردازند.

با نیایش آتش زندگی که در اوستا آن را با نیروی زیست همسو می‌دانیم، در گیتی به شناسایی و شناخت درست دست می‌یابیم. یک نکته مهم در اوستا آن است که هر انسان در هر زمانه و هر روز باید آتش زندگی را با خالص‌ترین عناصر روشن و فروزان نگاه دارند.

چون آتش نشانه و نماد پاکی در روحانیت آدمی است، هرگاه می‌خواهند شعله‌ای بیفروزند باید از چوب خشک خوش‌بو که بی دود می‌سوزد استفاده کنند؛ یعنی هر روز آتش زندگی را با هوشیاری و نور پاک‌منشی روشن و استوار کنند. بدانیم که خواست جاودانگی زندگانی، رسیدن به نور و گوهر مزدا و یکی شدن با آن است.

در فرهنگ ایران نیز، آتش یکی از پدیده‌های طبیعی ستودنی است چون گرمای زندگی را در کالبد دیگر پدیده‌های هستی جاری می‌سازد و با نور خود که نشانی از آذر اهورایی است جان‌ودل یاران اهورامزدا را روشنایی می‌بخشد تا اینکه اجدادمان در ایران باستان برای هریک از فروزه‌های اهورایی، امشاسپندان و ایزدانی قرار می‌دهند و جشن و شادی را برای هریک بنیاد می‌نهند. یکی از آن‌ها جشن‌های آتش است که دیرینگی آن به جشن‌های آریایی می‌رسد. آذر در اوستا «آتَر/ آتَرش» و در پهلوی «آتُر / آتَخش» و در فارسی امروز «آذر / آتش» است. آذر، ایزد نگاهبان آتش و فروزنده اهورامزداست برای همین گاه او را در شمار امشاسپندان آورده‌اند.

جشن آذرگان در گذشته

ایرانیان در گذشته آذرگان را روزی خجسته می‌دانستند و در خانه‌ها و بام‌ها آتش افروخته و آن روز را با شادی و شادمانی و خواندن نیایش‌ها و گستردن سفره آیینی با خوراکی‌های گوناگون در آتشکده‌ها که آذین بندی شده بودند، جشن می‌گرفتند. به هنگام جشن، بر آتش چوب‌های خوش سوز و خوش‌بو می‌نهادند و آنگاه به مناسبت آغاز سرما، از آتش فروزان در آتشگاه، هر کس اخگری به خانه برده و آن آتش تا پایان زمستان در خانه‌ها فروزان بود و نمی‌گذاشتند خاموش شود و آن را نیک فرجام و فرخنده می‌دانستند.

یکی از نیایش‌هایی که در آذر روز هرماه و از جمله در آذر روز از آذرماه خوانده می‌شود «آتش نیایش» نام دارد که پنجمین نیایش از پنج نیایش «خرده اوستا» است. مسعود سعد سلمان، شاعر پارسی گوی، در قطعه‌هایی که برای نام ماه‌های ایرانی سروده، درباره «آذر ماه» می‌گوید: ای ماه، رسید ماه آذر / برخیز و بده می چو آذر/ آذر بفروز و خانه خوش کن / ز آذر صنما به ماه آذر

او همچنین درباره «روز آذر» گفته‌است:

ای خرامنده سرو تابان ماه / روز آذر می چو آذر خواه/ شادمان کن مرا به می که جهان / شادمان شد به فر دولت شاه

جشن آذرگان در ایران امروز

آیین‌های جشن آذرگان در ایران امروز تنها از سوی زرتشتیان خاصه در شهرهای کرمان، یزد، شیرازو تهران در مراکز دینی خودشان برگزار می‌شود. در آذرگان به پاس بزرگداشت آتش، زرتشتیان لباس‌های نو و زیبای خود را می‌پوشند و به سمت آتشکده‌ها حرکت می‌کنند، هنگامی که مردم جمع شدند، موبدان از کتاب اوستا فرازهایی را می‌خوانند و مردم به نیایش و دعا می‌پردازند. سپس هر کدام با شمع یا اخگر از آتش مقدس، آتشی را به خانه می‌برند و سعی می‌کنند تا آخرین روز زمستان، زمانی که سرما رخت خود را جمع کند، آن شعله را روشن نگه دارند.

مردم در گذشته، سفره‌هایی را برای این روز آماده می‌کنند که شباهتی با سفره هفت سین نوروز دارد و در آن خوراکی‌های متنوع و خوشمزه می‌گذارند، سپس دور سفره جمع می‌شوند و از خوراکی‌ها میل می‌کنند. مردم زرتشتی در آذرگان در پشت‌بام و حیاط نیز آتش روشن می‌کنند. ابوریحان بیرونی می‌گوید جشن آذرگان یک منظر اجتماعی دارد، جایی که انسان‌ها به همنوع خود کمک می‌کنند تا قبل از سرما، مشکلاتشان حل شود و ماه‌های خوبی را پشت سر بگذارند.

در جشن آذرگان این 5 آتش مقدس و محترم شناخته شده‌اند.

آتش وهو فریان: آتشی است در جسم و کالبد انسان وجود دارد. زنده بودن انسان به آن بستگی دارد چون که حرارت غریزی است ( امروزه به آن دمای بدن گفته می‌شود)

آتش برزی سونگ: آتشی است در اجاق‌های خانوادگی و آدریان‌ها نگهداری می‌شود و حرمت خانواده و عشیره را می‌رساند.

آتش وازشت: به برق آسمان هنگام رعد و برق گفته می‌شود.

آتش اوروازشت: آتشی است که در نباتات و رستنی‌های عالم وجود دارد.

آتش سپی نشت: آتشی است در عرش اعلی یا گروسمان شلعه ور و فروزان است.

گل جشن آذرگان

نمادگرایی در دین زرتشت اهمیت بسیاری دارد و گل یکی از آن‌هاست. هر امشاسپند یک گل مخصوص به خود را دارد، و گل امشاسپند آذر نیز آذریون نام دارد. آذریون را به نام گل آتشین نیز می‌شناسند. در این مورد که گل جشن آذرگان کدام یک از گل‌هایی‌ست که ما می‌شناسیم، دو نظر وجود دارد. نظر اول که به مستندات تاریخی گیاه‌شناسان استناد می‌کند که آذریون را یکی از گل‌های شقایق، لاله یا گل همیشه بهار می‌دانستند یا نظر تاریخی دوم که این گل را همان گل آفتابگردان می‌داند.

و امابرای معرفی این نوع جشن ها و به طور کلی نمادهای ایرانی و اسلامی به نسل جوان باید تنوع سلایق موجود در این نسل را مورد توجه قرار داد و با هر گروه به زبان همان جمع سخن گفت.

به عبارت دیگر برای جوانان دارای گرایش های دینی بالاتر باید از رسانه های مورد توجه این گروه چون منابر و صدا و سیما استفاده کرده و به مدد این مجموعه ها نمادهای مختلف ایران و اسلام را به آنان بازشناسند. همچنین برای جوانان دارای توجه ویژه به فضای مجازی باید از ابزارهای مورد استفاده بیشتر در این فضا چون فیلم، انیمیشن، انیمه و بازی برای معرفی خصوصیات فرهنگی ایرانی و اسلامی از جمله جشن های ماهانه ایرانی بهره برد. به عبارت بهتر برای گروه های مختلف باید خوراک فکری خاص آن گروه را با توجه به سلایق آنان تهیه کرد و در اختیارشان گذاشت تا بدین گونه پیوند آنان با گذشته ایرانی و دینی خود بیشتر و کاملتر شود.

پیشتر اشاره شد که برای معرفی آیین‌ها، جشن‌ها و اندوه‌ها و به صورت کلی تمامی عناصر فرهنگی لازم است از ابزارهای روز استفاده کرد. بهره‌گیری از این ظرفیت توسط فیلم‌سازان، نویسندگان، نقاشان و سایر گروه‌های هنری در آثار خود نه تنها باعث ترویج بیشتر این مناسبت های نیکو و آشنایی کاملتر مردم با گذشته نیک خود می‌شود که باعث جذب مخاطب بیشتر برای هنرمندان هم می‌شود.

وقتی مخاطب احساس کند که یک اثر هنری ناگفته‌های بسیاری برای وی دارد که با مشاهده، گوش دادن یا خواندن آن اثر می‌تواند با آن ناگفته‌ها آشنا شده و پا در جهان‌های دیگر بگذارد به آن اثر اقبال نشان می‌دهد و این امر باعث رونق کار هنرمند می‌شود. به عبارت بهتر پرداختن هنرمند به گذشته و تاریخ ازجمله جشن‌های کهن سد دوجانبه‌ای را هم برای مخاطب و هم برای هنرمند دارد و همزمان برای بهبود شرایط فرهنگی اجتماعی و تزریق آرامش و نشاط به جامعه مفید است.

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