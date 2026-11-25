سید سعید شاهرخی، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه، با تأکید بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه گردشگری گفت: تکمیل محورهای مواصلاتی، آزادراه‌ها و توسعه فرودگاه خرم‌آباد، با هدف تسهیل دسترسی گردشگران به جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان در حال پیگیری است.

او همچنین با اشاره به آزادسازی حریم قلعه تاریخی فلک‌الافلاک پس از ۲۵ سال انتظار، از اجرای ۱۱ پروژه فاخر با ابعاد ملی و بین‌المللی در محدوده این مجموعه خبر داد و گفت: احیای شهر باستانی ساسانی، بازسازی باغ ارم قدیم، احیای باغ‌های تاریخی، احداث آمفی‌تئاتر و ساماندهی چشمه‌های پیرامون قلعه، از جمله طرح‌هایی است که با هدف تبدیل این محدوده به قطب گردشگری تاریخی در حال اجراست.

استاندار لرستان ثبت جهانی دره خرم‌آباد و دریاچه گهر را از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان دانست و بر ضرورت تبدیل داشته‌های تاریخی و طبیعی لرستان به فرصت‌های اقتصادی تأکید کرد.

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