به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی سعادتیان امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جریان اجرای این پروژه، اندود کاهگل و بخش‌های فرسوده بافت برچیده شد و پس از اجرای دیوارچینی خشتی، عملیات اندود کاهگل رویه و آجرکاری با هدف احیا و سامان‌دهی بخش‌های آسیب‌دیده انجام گرفت.

معاون میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان افزود: با اجرای این طرح، بخش‌هایی از بافت قدیمی روستای حمزه‌آباد سامان‌دهی شده و اقدامات مرمتی با رویکرد حفظ اصالت معماری بومی و صیانت از ارزش‌های تاریخی این روستا در حال تکمیل است.

او خاطرنشان کرد: حفاظت و مرمت بافت‌های تاریخی روستایی، علاوه بر پاسداشت هویت فرهنگی و معماری مناطق مختلف استان، زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این مناطق را فراهم می‌کند.

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