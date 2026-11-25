به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز سه‌شنبه 3 آذرماه 1405 اظهار کرد: اطلاع‌رسانی به مددجویان در آستانه آزادی برای بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف گردشگری، همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت آنان در این رشته‌ها، از محورهای مورد توافق در این نشست بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات با اعلام آمادگی کامل این اداره برای همکاری با اداره زندان شهرستان قاینات افزود: امید است با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و تداوم حمایت‌ها پس از آزادی مددجویان، زمینه توانمندسازی آنان و خانواده‌هایشان، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت معیشتی این قشر فراهم شود.

علی جمال‌زاده، رئیس اداره زندان شهرستان قاینات نیز با تأکید بر ظرفیت‌های همکاری مشترک بیان کرد: با توجه به آسیب‌های اجتماعی که برخی خانواده‌های زندانیان با آن مواجه هستند، برگزاری دوره‌های آموزشی، فراهم‌کردن فرصت فعالیت در حوزه گردشگری و تسهیل مسیر اشتغال پایدار و کسب درآمد مستمر برای مددجویان می‌تواند در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و تقویت بنیان اقتصادی خانواده‌ها مؤثر باشد.

این همکاری با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در مسیر مهارت‌آموزی، اشتغال‌زایی و بازگشت مؤثر مددجویان به جامعه دنبال می‌شود.

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