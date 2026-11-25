به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدجواد آقایی فرماندار یزد، در نخستین نشست کارگروه مشارکت در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرستان یزد که روز گذشته سه‌شنبه ۳ آذرماه برگزار شد، با اشاره به جایگاه بین‌المللی شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو، بر ضرورت صیانت از میراث فرهنگی ناملموس به‌عنوان بخش زنده و هویت‌ساز فرهنگ و تمدن این شهرستان تأکید کرد.

فرماندار یزد با بیان اینکه میراث فرهنگی یزد صرفاً به بناها و آثار تاریخی محدود نمی‌شود، آیین‌ها و سنت‌های بومی، مناسک مذهبی، هنرها و مهارت‌های سنتی، دانش بومی و شیوه‌های زندگی سازگار با اقلیم را از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی شهرستان برشمرد و بر ضرورت شناسایی، مستندسازی، احیا و انتقال این ظرفیت‌ها به نسل‌های آینده تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های میراث فرهنگی ناملموس در توسعه گردشگری فرهنگی، رونق اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار، خواستار بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها با حفظ اصالت، هویت و ارزش‌های فرهنگی شهرستان شد.

حسین جعفری سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان یزد در این نشست بر ضرورت مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، تشکل‌های مردم‌نهاد، هنرمندان، استادکاران و جوامع محلی، تدوین برنامه‌ای عملیاتی و منسجم برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس را از اولویت‌های این کارگروه عنوان کرد.

در ادامه این نشست، راهکارهای شناسایی و اولویت‌بندی عناصر میراث فرهنگی ناملموس، حمایت از حاملان میراث، مستندسازی دانش و مهارت‌های سنتی، پیشگیری از فراموشی عناصر هویت‌بخش و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی، گردشگری و اقتصاد محلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر استمرار فعالیت کارگروه، تقویت هماهنگی بین‌دستگاهی و پیگیری اقدامات اجرایی در راستای حفظ و انتقال میراث فرهنگی ناملموس، تقویت هویت فرهنگی و ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی شهرستان یزد تأکید شد.

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