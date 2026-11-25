به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد پورمحمود، سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی روز چهارشنبه ۴ آذرماه با مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، در این دیدار بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای توسعه گردشگری و بازسازی هویت ملی تأکید و با اشاره به نقش کلیدی جهاد دانشگاهی در حل چالش‌های اجرایی، اظهار کرد: با توجه به پیشینه علمی و جهادی این نهاد، انتظار می‌رود جهاد دانشگاهی استان در مسیر اجرای طرح‌های نوین معرفی آذربایجان غربی و جذب گردشگران، نقشی محوری ایفا کند.

مرتضی صفری افزود: ما برای عبور از روش‌های سنتی به سمت تبلیغات دیجیتال‌محور و استفاده از فناوری‌های نوین، نیازمند همکاری نزدیک با بخش پژوهشی جهاد دانشگاهی هستیم، البته در این راستا طراحی سایت تخصصی و اپلیکیشن‌های گردشگری در حال تکمیل است تا زیرساخت‌های دیجیتال برای معرفی آثار فراهم شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های رقابتی در حوزه گردشگری و تاریخی، با مقایسه پتانسیل‌های گردشگری خوی و قونیه گفت: خوی و قونیه هر دو از ظرفیت‌های عظیم جذب گردشگر برخودارند، در حالی که بارگاه مولانا در قونیه سال‌هاست با سالانه بیش از سه میلیون بازدیدکننده، الگویی موفق از جذب گردشگر است، اما بارگاه شمس تبریزی در خوی سال‌ها نیمه‌کاره مانده بود و امسال، با تکمیل ۴۸ درصد باقی‌مانده این پروژه در مدت کمتر از دو ماه، خوی شاهد تحول بزرگی بوده است، به‌طوری که اکنون با افزایش بازدیدکنندگان از این مجموعه، می‌توان با الگوبرداری از تجربیات موفق قونیه، جایگاه خوی را در نقشه گردشگری جهان ارتقا داد.

صفری همچنین به توانمندی‌های استان اشاره کرد و افزود: آذربایجان غربی با دارا بودن ۶ اثر ثبت جهانی و حدود ۱۹۰۰ اثر ثبت ملی، پتانسیل بی‌نظیری دارد که رونق گردشگری در آن می‌تواند به طور مستقیم به رفع معضل بیکاری در استان منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی در حوزه صنایع‌دستی نیز تصریح کرد: ما برای احیای رشته‌های منسوخ صنایع‌دستی و توسعه بازارهای فروش مجازی، نیازمند پژوهش‌های کاربردی جهاد دانشگاهی هستیم و در این زمینه هدف ما حفظ و معرفی هویت ایرانی_اسلامی از طریق بازاریابی نوین و آموزش‌های تخصصی است. پیوند میان دانش و اجرا کلید اصلی در مسیر هوشمندسازی گردشگری استان است

محمد پورمحمود، سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی نیز در پاسخ به این نیازها، آمادگی نهاد خود را برای همکاری‌های چندجانبه اعلام و تأکید کرد: جهاد دانشگاهی در حوزه‌های پژوهش، استفاده از ظرفیت هسته‌های نوآور و دانش‌بنیان، طراحی بسترهای فروش آنلاین و همچنین آموزش تولیدکنندگان صنایع‌دستی، آماده تعامل با اداره‌کل میراث‌فرهنگی است تا با تکیه بر دانش فنی، به توسعه پایدار در این بخش‌ها کمک کند. او

در ادامه افزود: ما بر این باوریم که پیوند میان دانش و اجرا، کلید اصلی در مسیر هوشمندسازی گردشگری استان است، از طریق طراحی اپلیکیشن‌های کاربردی و ایجاد بازارهای تخصصی، می‌توانیم شکاف میان تولیدکننده صنایع‌دستی و مصرف‌کننده نهایی را پر کرده و همزمان، مسیر دسترسی گردشگران به سایت‌های تاریخی را تسهیل کنیم.

پورمحمود همچنین با اشاره به اهمیت تکامل زیرساخت‌های علمی، گفت: تمرکز ما بر این خواهد بود که از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استفاده کنیم. او تصریح کرد: هدف نهایی ما تبدیل شدن آذربایجان غربی به قطب گردشگری است که در آن، از ثبت ملی آثار تا بازاریابی بین‌المللی، با تکیه بر استانداردهای روز و پژوهش‌های دقیق صورت گیرد.

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