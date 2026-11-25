به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازارچه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی «سیمرغ» با هدف حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان ایرانی، رونق کسب‌وکارهای خانگی و فراهم‌سازی فرصتی برای عرضه مستقیم محصولات دست‌ساز، ویژه روز مادر و روز زن در مجموعه باغ ایرو تهران برگزار می‌شود.

در این بازارچه مجموعه‌ای از تولیدات صنایع‌دستی هنرمندان ایرانی، محصولات خانگی و سالم و هدایای دست‌ساز و اختصاصی ویژه روز مادر و روز زن عرضه می‌شود. این رویداد همچنین بستری برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی زنان هنرمند و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و خانگی و تقویت بازار عرضه محصولات آنان به شمار می‌رود.

بازارچه صنایع دستی سیمرغ هر چهارشنبه در مجموعه باغ اِرو تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید و خرید محصولات به نشانی تهران، شیخ فضل‌الله نوری، بلوار چوب‌تراش، کوچه علی حسینی‌مرادی شرقی، باغ اِرو، پلاک ۱۱۰ مراجعه کنند.

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