به گزارش خبرنگار میراث آریا، کامران شجاعی روز چهارشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تخصص‌گرایی در مدیریت مقاصد گردشگری، اظهار کرد: در راستای توسعه مهارت‌های اجرایی و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، طی سال جاری ۱۰ مورد کارت مدیریت برای مدیران تاسیسات گردشگری در شهرستان مهدیشهر صادر شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدیشهر افزود: این امتیازات پس از گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی تخصصی و اثبات صلاحیت‌های لازم در زمینه‌های عملیاتی و مدیریتی، به متقاضیان واگذار شد.

او با تبیین ضرورت این رویکرد بیان کرد: اهمیت این اقدام در ایجاد نظم ساختاری و ارتقای سطح کیفی خدمات نهفته است، چرا که بهره‌گیری از مدیرانی که دوره‌های تخصصی مدیریت تاسیسات را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، تضمین‌کننده رعایت اصول ایمنی، بهداشت و استانداردهای بین‌المللی در حوزه پذیرایی و اقامت است.

شجاعی در ادامه تصریح کرد: این روند مدیریتی نه تنها باعث ارتقای جایگاه شهرستان مهدیشهر به عنوان یک قطب گردشگری با مدیریت حرفه‌ای می‌شود، بلکه با ایجاد اعتماد در میان مسافران، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ارتقای سطح کیفی تجربه سفر فراهم می‌آورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدیشهر در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از برنامه جامع اداره‌کل برای ارتقای استانداردهای گردشگری و تربیت مدیرانی است که قادر به مدیریت هوشمندانه و پایدار منابع گردشگری در منطقه باشند.



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