به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حاشیه یکصد و بیست‌وهفتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ابوظبی، با نی‌لوانیک آرماواتی، معاون وزیر گردشگری جمهوری اندونزی دیدار و درباره راهکارهای توسعه مناسبات گردشگری و تقویت همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل دسترسی گردشگران دو کشور به مقاصد گردشگری ایران و اندونزی، به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای گسترش تعاملات گردشگری، مورد توجه قرار گرفت و موضوع کمک به راه‌اندازی پرواز مستقیم میان دو کشور به‌عنوان یکی از محورهای مهم مذاکرات مطرح شد.

همچنین موضوع ساماندهی آرامگاه امام محمد غزالی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. معاون وزیر گردشگری اندونزی ضمن استقبال از اقدامات انجام‌شده از سوی ایران برای ساماندهی این اثر تاریخی و فرهنگی، بر اهمیت این موضوع در تقویت پیوندهای فرهنگی و تاریخی دو کشور تاکید کرد.

بررسی امکان بهره‌مندی زائران اندونزیایی از ظرفیت‌های گردشگری ایران در قالب طرح «عمره پلاس» نیز از دیگر محورهای این دیدار بود، موضوعی که با هدف پیوند ظرفیت‌های زیارتی و فرهنگی ایران با جریان سفرهای مذهبی و توسعه محصولات متنوع گردشگری مورد توجه طرفین قرار گرفت.

محسنی‌بندپی در ادامه، با تاکید بر ضرورت معرفی هدفمند ظرفیت‌های گردشگری ایران به بازار اندونزی، پیشنهاد دعوت از تورگردانان و فعالان رسانه‌ای و اینفلوئنسرهای گردشگری این کشور برای حضور در ایران و برگزاری تورهای آشناسازی (FAM Trip) را مطرح کرد تا زمینه آشنایی مستقیم فعالان بازار گردشگری اندونزی با جاذبه‌ها، زیرساخت‌ها و محصولات متنوع گردشگری ایران فراهم شود.

این پیشنهاد با استقبال معاون وزیر گردشگری اندونزی همراه شد و دو طرف بر اهمیت برگزاری برنامه‌های مشترک آشناسازی و افزایش تعامل میان تورگردانان و فعالان گردشگری دو کشور تاکید کردند.

نهایی‌شدن تفاهم‌نامه گردشگری ایران و اندونزی

یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، پیگیری و تسریع در نهایی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری‌های گردشگری میان دو کشور بود. در این زمینه، محسنی‌بندپی اعلام کرد متن تفاهم‌نامه از سوی طرف ایرانی نهایی شده و برای تایید نهایی در اختیار طرف اندونزیایی قرار گرفته است.

معاون وزیر گردشگری جمهوری اندونزی نیز در این دیدار از نهایی‌شدن متن تفاهم‌نامه از سوی کشورش خبر داد و ابراز امیدواری کرد این سند در آینده نزدیک با حضور وزیران گردشگری دو کشور به امضا برسد.

در همین چارچوب، به پیشنهاد سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از وزیر گردشگری اندونزی برای سفر به ایران و حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران دعوت شد تا ضمن بازدید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری کشور، زمینه امضای رسمی تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک نیز فراهم شود.

گردشگری حلال؛ محور راهبردی همکاری‌های تهران و جاکارتا

توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری حلال از دیگر موضوعات محوری این دیدار بود. با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و گردشگری دو کشور، طرفین بر اهمیت بهره‌گیری از فرصت‌های موجود برای گسترش این بخش از بازار گردشگری و طراحی زمینه‌های همکاری مشترک تاکید کردند.

معاون وزیر گردشگری اندونزی ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده در زمینه توسعه گردشگری حلال، ساماندهی آرامگاه امام محمد غزالی و برگزاری تورهای آشناسازی مشترک، نسبت به افزایش شمار گردشگران اندونزیایی ورودی به ایران ابراز امیدواری کرد.

این دیدار در مجموع، با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل جریان سفر، توسعه همکاری‌های فرهنگی و مذهبی، بازاریابی مشترک و نهایی‌سازی چارچوب حقوقی مناسبات گردشگری، گامی در مسیر تعمیق روابط گردشگری جمهوری اسلامی ایران و اندونزی به شمار می‌رود.

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