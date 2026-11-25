به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید امین قاسمی با توجه به اقدامات صورت گرفته برای مرمت از پل تاریخی پلدختر اظهار کرد: جبهه جنوب‌ شرقی این اثر، تاریخی با هدف مقابله با خطرات احتمالی ناشی از وقوع سیلاب، تحت اقدامات حفاظتی و مرمتی قرار گرفت و شرایط آن برای مقابله به سیلاب‌ها بهتر شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: در پی این پیگیری‌ها، اعتباری برای حفاظت و مرمت پل‌های تاریخی لرستان، با محوریت پل‌های تاریخی این حوزه جغرافیایی، اختصاص یافته است.

قاسمی ادامه داد: از ابتدای حضور در استان، در نشست‌هایی کارشناسی، ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های این پایگاه تخصصی، بر ضرورت تسریع در روند حفاظت و مرمت این آثار ارزشمند تأکید کردیم که خوشبختانه اکنون ثمره ی این تلاش‌ها را مردم منطقه می‌بینند.

او همچنین در خصوص کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در مورد تنها پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی در لرستان گفت: ما در میان همه استان‌های کشور تنها یک پایگاه، مختص به پل‌های تاریخی داریم و آن پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی لرستان است، اما حقیقتا این پایگاه از نظر امکانات، تجهیزات، اعتبارات و نیروی انسانی در مضیقه است که بایست مسئولان کمک کنند تا بتوانیم در یک بازده زمانی زودهنگام این پایگاه را از هر نظر تقویت و پشتیبانی کنیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به جایگاه این استان در حوزه میراث تاریخی پل‌سازی کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ پل تاریخی لرستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است؛ این در حالی است که از مجموع حدود ۴۰۰ پل تاریخی ثبت‌شده در کشور، نزدیک به یک‌چهارم متعلق به استان لرستان است.

همچنین علی مصطفی‌نژاد مدیر این پایگاه تخصصی اظهار کرد: وقتی از طرف وزارتخانه و مسئولان سطح بالای کشور، مهمترین امتیاز ملی در حوزه پل‌های تاریخی به‌نام لرستان ثبت شده است، در سطح استان باید همه باهم در راستای تقویت همه جانبه این پایگاه تخصصی کنار یکدیگر قرار بگیریم تا به درستی بتوانیم به این پایگاه نوبنیاد پر و بال دهیم.

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