به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با رؤسای جوامع حرفه‌ای گردشگری استان، با اشاره به آغاز فصل گردشگری در بوشهر اظهار کرد: با توجه به شرایط مطلوب آب‌وهوایی، آغاز فصل سفر و ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان، ضروری است با برنامه‌ریزی منسجم و تعامل میان فعالان این حوزه، زمینه معرفی هرچه بهتر بوشهر و جذب گردشگران فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با تأکید بر لزوم برجسته‌سازی ظرفیت‌های گردشگری استان افزود: بوشهر از مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌های دریایی، ساحلی، طبیعی، کشاورزی، تاریخی، فرهنگی و صنعتی برخوردار است که می‌تواند با معرفی هدفمند و برنامه‌ریزی مناسب، این استان را به یکی از مقصدهای مهم گردشگری کشور تبدیل کند.

او همچنین از پیشنهاد تدوین تفاهم‌نامه همکاری با استان‌های همجوار در راستای تعریف مسیرهای گردشگری مشترک خبر داد و گفت: این طرح با برنامه‌ریزی مدون و هدفمند از سوی اداره‌کل دنبال می‌شود تا با ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های گردشگری استان‌ها، زمینه طراحی بسته‌های سفر متنوع، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی جوامع محلی فراهم شود.

ابراهیمی با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع حرفه‌ای گردشگری در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌ها، خاطرنشان کرد: در این نشست تلاش شد ضمن شنیدن دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های اعضای جوامع حرفه‌ای، از تجربیات و توان تخصصی آنان برای تدوین برنامه‌های مؤثرتر در حوزه گردشگری بهره گرفته شود.

او ادامه داد: تداوم برگزاری این نشست‌ها، فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی، هم‌افزایی و تقویت تعامل میان اداره‌کل و فعالان حرفه‌ای گردشگری است و می‌تواند به شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملی و شکل‌گیری برنامه‌های مشترک برای توسعه گردشگری استان کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در پایان با اشاره به قرار گرفتن استان در فضای آرامش و ثبات پس از جنگ تصریح کرد: بوشهر امروز با برخورداری از آرامش، آب‌وهوای مطبوع و تنوع کم‌نظیر جاذبه‌ها، آمادگی میزبانی از گردشگران را دارد و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی، جوامع حرفه‌ای و دستگاه‌های مرتبط، فصل گردشگری پیش‌رو به فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان، رونق کسب‌وکارهای گردشگری و تقویت جایگاه بوشهر در صنعت گردشگری کشور تبدیل شود.

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