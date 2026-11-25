به گزارش میراث آریا، دیجیتالی شدن خدمات پست و ثبت احوال را باید بخشی از حرکت گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی به سمت یکپارچگی اطلاعات و ارائه خدمات هوشمند دانست؛ حرکتی که موفقیت آن به اتصال مؤثر سامانه‌ها، حفظ امنیت و محرمانگی داده‌های شهروندان و تبدیل ظرفیت‌های فنی به خدمات ملموس و قابل دسترس برای مردم وابسته است.

دو مجموعه شرکت پست ایران و سازمان ثبت احوال کشور در این چارچوب، سه محور اصلی را برای توسعه خدمات مشترک دنبال می‌کنند: تبادل اسناد هویتی، تحویل هوشمند کارت ملی و شناسایی و بازگرداندن مدارک هویتی مفقودشده. این اقدامات با تکیه بر ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی دو دستگاه، می‌تواند ارتباط میان فرایندهای ثبت اطلاعات هویتی و ارائه خدمات پستی را منسجم‌تر کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این همکاری، توسعه فرایند تحویل هوشمند کارت ملی است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کارت ملی هوشمند در محل سکونت شهروندان تحویل داده می‌شود و احراز هویت گیرنده از طریق اثر انگشت انجام خواهد شد. فعال‌سازی کارت نیز در همین فرایند پیش‌بینی شده است. اجرای این شیوه می‌تواند ضمن کاهش نیاز به مراجعه حضوری، دقت در تحویل اسناد هویتی و اطمینان از رسیدن آن‌ها به صاحبان اصلی را افزایش دهد.

در بخش دیگری از این همکاری، تبادل اسناد هویتی و ارسال شناسنامه‌های خام به ادارات ثبت احوال در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام با هدف تسهیل فرایندهای اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه پستی برای جابه‌جایی امن و منظم اسناد دنبال می‌شود.

اتصال سامانه «پست‌یافته» به سازمان ثبت احوال نیز از دیگر محورهای مهم این تعامل است. با برقراری این ارتباط، مدارک هویتی مفقودشده پیش از اقدام برای صدور مدارک المثنی بررسی می‌شوند تا در صورت پیدا شدن آن‌ها، امکان شناسایی و پیگیری بازگرداندن مدارک به صاحبانشان فراهم شود. این فرایند علاوه بر تسهیل امور شهروندان، می‌تواند از صدور غیرضروری مدارک جایگزین و تکرار بخشی از فرایندهای اداری جلوگیری کند.

یکپارچگی داده‌ها؛ زیرساخت خدمات هوشمند

نقطه اتصال اصلی همکاری پست و ثبت احوال، یکپارچه‌سازی داده‌ها و ایجاد ارتباط میان سامانه‌های اطلاعاتی دو مجموعه است. هر یک از این دستگاه‌ها در جریان فعالیت‌های روزمره خود حجم قابل توجهی از داده‌های عملیاتی و اجرایی تولید می‌کنند که در صورت تبادل ساختاریافته و استفاده هدفمند، می‌توانند زمینه ارائه خدمات دقیق‌تر و متنوع‌تر را فراهم کنند.

در چنین مدلی، اطلاعات هویتی و مکانی شهروندان در کنار زیرساخت‌های اجرایی و شبکه توزیع مرسولات پستی قرار می‌گیرد تا فرایندهایی مانند احراز هویت، تحویل اسناد و شناسایی نشانی، با هماهنگی بیشتری انجام شود. احراز هویت استنادپذیر مکانی نیز یکی از ظرفیت‌های مهم این همکاری به شمار می‌رود. بهره‌گیری از اطلاعات مکانی در کنار داده‌های هویتی می‌تواند به افزایش دقت خدمات، کاهش خطا در تحویل مدارک و بهبود ارتباط میان نشانی محل سکونت و هویت افراد کمک کند.

اتصال کد ملی و کدپستی

یکی از محورهای مهم همکاری شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال، ایجاد ارتباط میان اطلاعات هویتی و مکانی شهروندان است. در این چارچوب، پیوند کد ملی و کدپستی در کنار اطلاعات حاصل از عملیات اجرایی دو مجموعه، می‌تواند زیرساخت تازه‌ای برای توسعه خدمات هوشمند و احراز هویت استنادپذیر مکانی ایجاد کند.

اهمیت این رویکرد در آن است که داده‌ها صرفاً به اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه‌های سازمانی محدود نمی‌شوند، بلکه اطلاعات حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و میدانی نیز در تکمیل و اعتبارسنجی داده‌ها نقش پیدا می‌کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به افزایش دقت اطلاعات، کاهش خطا در ارائه خدمات و تسهیل فرایندهای مرتبط با شناسایی هویت و محل سکونت شهروندان منجر شود.

از خدمات پستی تا شکل‌گیری تجربه دیجیتال شهروندان

توسعه این همکاری را می‌توان بخشی از روند حرکت خدمات عمومی به سمت دولت هوشمند دانست. روندی که در آن، دستگاه‌های اجرایی به جای ارائه خدمات به شکل جزیره‌ای، از طریق اتصال سامانه‌ها و تبادل اطلاعات، فرایندهای مشترک را به شکل یکپارچه پیش می‌برند. در این مسیر، شبکه گسترده پستی به‌عنوان بازوی اجرایی و ارتباطی، ظرفیت انتقال اسناد و ارائه خدمات در محل را در اختیار دارد و سازمان ثبت احوال نیز با تکیه بر پایگاه‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های هویتی، امکان احراز و اعتبارسنجی اطلاعات را فراهم می‌کند. پیوند این دو ظرفیت می‌تواند فاصله میان ثبت اطلاعات و دریافت خدمات را برای شهروندان کاهش دهد.

در کنار این اقدامات، توسعه قابلیت‌های دیجیتال در حوزه هویت نیز دنبال می‌شود. از جمله این اقدامات، فراهم شدن امکان بارگذاری اسناد هویتی در سامانه «کیف هویت من» است که اجرای آن در انتظار ابلاغ قرار دارد. این قابلیت می‌تواند گامی در جهت دسترسی متمرکزتر شهروندان به اسناد و اطلاعات هویتی در بستر دیجیتال باشد.

با گسترش ارتباط میان سامانه‌های پستی و هویتی، چشم‌انداز این همکاری فراتر از تبادل اسناد و تحویل کارت ملی خواهد بود. ایجاد خدمات متصل، کاهش فرایندهای تکراری، افزایش دقت اطلاعات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی، از جمله اهدافی است که در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای کامل برنامه‌های مشترک قابل پیگیری خواهد بود.

کاهش وابستگی به اسناد کاغذی

در کنار یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی، توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی دیجیتال به مدارک هویتی نیز از دیگر محورهای تحول در خدمات ثبت احوال است. در همین راستا، مدارک هویتی ایرانیان از طریق سامانه «کیف هویت من» و در بستر سامانه سهیم به‌صورت الکترونیکی در دسترس عموم قرار گرفته است.

توسعه این خدمات با هدف کاهش وابستگی شهروندان به اسناد کاغذی و تسهیل دسترسی به اطلاعات و مدارک هویتی دنبال می‌شود. همچنین امکان بارگذاری اسناد هویتی در کیف هویت من فراهم شده که اجرای این قابلیت در انتظار ابلاغ رسمی است.

توسعه همکاری پست و ثبت احوال نشان می‌دهد که آینده خدمات عمومی بیش از گذشته به ارتباط میان پایگاه‌های اطلاعاتی و استفاده مشترک از داده‌های معتبر وابسته است. در این الگو، اطلاعات هویتی، نشانی‌های پستی و داده‌های حاصل از عملیات اجرایی می‌توانند در کنار یکدیگر به بهبود فرایندهای خدمت‌رسانی کمک کنند. چنین ارتباطی علاوه بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت طراحی خدمات جدید و کاهش فرایندهای موازی و تکراری را فراهم می‌کند. موضوعی که در صورت تکمیل زیرساخت‌های فنی و رعایت الزامات امنیت و محرمانگی اطلاعات، می‌تواند یکی از گام‌های مؤثر در توسعه دولت هوشمند باشد.

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