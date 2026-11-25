به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دنیامالی بعد از ظهر سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ در نشست جمع‌بندی سفر به استان بوشهر با اشاره به شرایط خاص کشور و تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: مردم ایران در مقاطع حساس بار دیگر نشان داده‌اند که در دفاع از کشور و نظام ایستاده‌اند و با وجود جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه، پای استقلال و عزت ایران ایستادگی کرده‌اند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: مردم ایران در شرایط دشوار نیز پشت نظام ایستادند و با حضور در صحنه نشان دادند که کشور متکی به اشخاص و افراد نیست، بلکه از ساختاری برخوردار است که توان ادامه مسیر را حتی در شرایط سخت دارد.

او با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای جایگزینی در ساختار مدیریتی کشور تصریح کرد: برای استمرار فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف تدابیر لازم اندیشیده شده و حتی در صورت شهادت یا از دست رفتن مسئولان، افراد جایگزین برای ادامه مسئولیت‌ها پیش‌بینی شده‌اند؛ بنابراین هیچ بخشی از کشور به حضور یک فرد وابسته نیست.

دنیامالی با تأکید بر آمادگی دفاعی ایران گفت: ما اهل آغاز جنگ و ایجاد درگیری نیستیم اما از جنگ نیز هراسی نداریم و اگر جنگی به کشور تحمیل شود، محکم‌تر از گذشته پاسخ خواهیم داد. تجربه جنگ ۴۰ روزه نیز موجب شد توان و آمادگی ایران افزایش یابد و کشور در مواجهه با تهدیدها کارآزموده‌تر شود.

او ادامه داد: امروز ایران قوی‌تر از گذشته است و همین توانمندی باعث شده در محافل نظامی جهان نیز درباره هزینه‌های تقابل با ایران ملاحظات جدی وجود داشته باشد. هدف ما جنگ نیست، بلکه فراهم کردن شرایطی است که مردم در آرامش و رفاه زندگی کنند و هیچ قدرت خارجی در سرنوشت کشور دخالت نداشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به هزینه‌های ملت ایران برای حفظ استقلال کشور خاطرنشان کرد: در طول ۴۷ سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار شهید تقدیم شده تا استقلال و استحکام جمهوری اسلامی حفظ شود و امیدواریم با تداوم این مسیر، روزهای بهتری برای مردم رقم بخورد.

دنیامالی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان بوشهر اظهار کرد: این استان از توانمندی‌های قابل توجهی در رشته‌های مختلف برخوردار است و باید از ظرفیت جغرافیایی و ساحلی آن برای توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی استفاده بیشتری شود.

او از برنامه‌ریزی برای توسعه رشته روئینگ ساحلی در بوشهر خبر داد و افزود: این رشته در مسیر ورود به برنامه‌های المپیکی قرار دارد و با توجه به شرایط طبیعی استان، ظرفیت مناسبی برای گسترش آن وجود دارد. همچنین موضوع توسعه رشته بادبانی با بررسی شرایط باد، جریان آب و موج در دستور کار قرار گرفته و احیای آموزش این رشته با استفاده از قایق‌های اپتیمست نیز پیگیری می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت آغاز فرایند توسعه ورزش از مدارس گفت: استعدادیابی باید با همکاری آموزش و پرورش و هیئت‌های ورزشی دنبال شود. در همین راستا، مأموریت داده شده است تا با حضور مسئولان مربوطه، برنامه مشترکی برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در استان تدوین شود.

دنیامالی همچنین از اعزام بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز ورزشکار زیر ۱۸ سال به رقابت‌های جهانی برزیل خبر داد و گفت: این ورزشکاران در ۱۰ رشته ورزشی و دو رشته مجازی در این رویداد حضور خواهند یافت.

او با اشاره به ضرورت تقویت ورزش همگانی در استان بوشهر بیان کرد: این استان باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، جایگاه خود را در ورزش همگانی ارتقا دهد و در شمار استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پیشنهاد ایجاد کمپ تخصصی ورزش‌های ساحلی در بوشهر افزود: با همکاری منطقه آزاد بوشهر می‌توان مجموعه‌ای اختصاصی برای رشته‌هایی مانند فوتبال ساحلی، هندبال ساحلی، کشتی ساحلی و تنیس ساحلی ایجاد کرد و زمینه توسعه این رشته‌ها و میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم ساخت.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های جوانان در استان بوشهر خاطرنشان کرد: این استان از ظرفیت مناسبی در حوزه خانه‌های جوان و فعالیت تشکل‌ها برخوردار است و سرمایه انسانی متخصص و باانگیزه آن می‌تواند پشتوانه مهمی برای پیشرفت ورزش و امور جوانان باشد.

او با اشاره به وضعیت هیئت‌های ورزشی در استان نیز گفت: بوشهر دارای ۴۸ هیئت ورزشی استانی و حدود ۱۴ تا ۱۵ هیئت شهرستانی است و باید با تقویت این مجموعه‌ها، زمینه افزایش مشارکت ورزشی و شناسایی استعدادهای جدید فراهم شود.

وزیر ورزش و جوانان در پایان بر ضرورت افزایش ورزشکاران سازمان‌یافته، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت صنایع و منطقه آزاد برای پشتیبانی از ورزش استان تأکید کرد.

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