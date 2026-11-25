به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در نشست تجلیل از تلاش‌ها و فعالیت‌های کارکنان بسیجی این اداره‌کل که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با اشاره به جایگاه و نقش بسیج در عرصه‌های مختلف کشور اظهار کرد: فرهنگ بسیجی بر پایه تعهد، اخلاص، ایثار و خدمت بی‌منت شکل گرفته است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان، با بیان اینکه تقویت این ارزش‌ها، زمینه‌ساز ارتقای روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری در مجموعه‌های اداری است، بر اهمیت همدلی، تعامل و مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی تاکید کرد.

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