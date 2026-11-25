به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ با سخنرانی حجت‌الاسلام بامری و حضور جمع زیادی از بسیجیان و کارکنان اداره‌کل، در سالن جلسات شهدای میناب برگزار شد.

در این نشست، آخرین تحولات و وضعیت منطقه و کشور مورد بررسی و تبیین قرار گرفت و دستاوردها و موفقیت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان تشریح و بازخوانی شد.

همچنین در ادامه این جلسه، بر ضرورت اتخاذ رویکردی همه‌جانبه در مواجهه با شرایط و مسائل روز کشور، حفظ و تقویت انسجام و همبستگی ملی و حضور حداکثری مردم در تجمعات شبانه تأکید شد.

برگزاری این نشست در راستای تبیین مسائل روز، ارتقای آگاهی و بصیرت عمومی و تقویت روحیه همبستگی و مشارکت اجتماعی در میان بسیجیان و کارکنان اداره‌کل انجام شد.

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