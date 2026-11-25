به گزارش میراث‌آریا، محسن جانجان چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در جریان تبادل اطلاعات میان یگان حفاظت و نیروهای انتظامی شهرستان و پاسگاه روستای «زرین دشت»، خودروی مشکوک (پراید) شناسایی و درخواست توقف داده شد که متهم با بی‌توجهی به دستور ایست، اقدام به فرار کرد که در جریان تعقیب و گریز، خودرو نهایتاً متوقف شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند گفت: در بازرسی دقیق خودرو، یک دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات آن کشف شد که بر اساس بررسی‌های اولیه، احتمال می‌رود متهم با هدف استحصال اشیای تاریخی و با هدف فعالیت غیرقانونی، این تجهیزات را به همراه داشته باشد. متهم به همراه اموال کشف‌شده به پاسگاه زرین دشت انتقال یافته و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

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