به گزارش میراث‌آریا، محسن جانجان سه‌شنبه ۳ آذرماه گفت: در راستای تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان و تعامل نزدیک‌تر با جامعه محلی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نهاوند در میز ارتباطات مردمی که در محل رزمگاه‌های شبانه شهرستان برپا شده بود، حضور یافت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند افزود: این حضور که با هدف پیگیری دغدغه‌های مردمی انجام شد، زمینه‌ای فراهم کرد تا شهروندان بتوانند گزارش‌ها و پیشنهادات خود را در زمینه گردشگری و صنایع دستی به گوش مسئولان برسانند.

جانجان گفت: در این نشست، کارشناسان این اداره ضمن پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های مراجعان، به دریافت گزارش‌ها و بازخوردهای مردمی در حوزه میراث‌فرهنگی و صنایع دستی پرداختند.

او هدف از این اقدام، شنیدن مستقیم دغدغه‌های مردم و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در این حوزه اعلام کرد.

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