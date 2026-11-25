به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رضا کردان چهارشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۵ گفت: بنابر گزارش پایگاه یگان‌ حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان چالوس و در پی اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری مبنی بر حضور افراد مشکوک در منطقه مرزن آباد، بلافاصله ماموران یگان حفاظت بهمراه عوامل انتظامی با دستور قضایی به محل مورد نظر اعزام و در عملیاتی مشترک توانستند حفاران غیر مجاز را در حین حفاری دستگیر کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی‌مازندران اضافه کرد: در این‌ رابطه ۴نفر با هویت معلوم دستگیر شدند و پرونده به‌منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح قضایی شد.

او عنوان کرد: طبق قانون، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی است.

کردان تصریح کرد: با هرگونه تبلیغ، خرید و فروش و استفاده از این دستگاه که به‌منظور کشف آثار و اموال تاریخی باشد، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

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