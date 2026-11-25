به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ولی‌پور سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ با اشاره به تأکید مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران بر ضرورت مدیریت و مصرف بهینه انرژی، اظهار کرد: این نشست در راستای مصوبات اداره‌کل و با هدف بررسی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در تأسیسات گردشگری شهرستان چالوس برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چالوس، افزود: این جلسه با حضور نمایندگان اداره گاز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه چالوس، جامعه هتلداران، نایب‌رئیس جامعه واحدهای پذیرایی کندوان و نمایندگان واحدهای پذیرایی محور ساحلی، در محل اداره میراث‌فرهنگی شهرستان برگزار شد.

او ادامه داد: در این نشست، مسائل و راهکارهای مرتبط با مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در مجتمع‌های گردشگری، واحدهای اقامتی، هتل‌ها و مراکز پذیرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تقویت همکاری و تعامل میان دستگاه‌های مرتبط و فعالان حوزه گردشگری تأکید شد.

ولی‌پور همچنین تشکیل کارگروه مشترک، رعایت الگوی مصرف، مدیریت بهینه منابع انرژی و انجام بازدیدهای دوره‌ای از تأسیسات گردشگری را از محورهای مورد تأکید این نشست عنوان کرد.

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