به گزارش میراث‌آریا، بر اساس گزارش دبیرخانه سامانه زمین استان همدان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان موفق به کسب رتبه نخست در میان دستگاه‌های اجرایی هم‌عرض استان، از نظر عملکرد و سرعت پاسخ‌گویی به استعلامات ثبت‌شده در سامانه زمین شد.

کسب این جایگاه در میان دستگاه‌های اجرایی هم‌عرض، بیانگرتلاش، هماهنگی و تعامل مؤثر مجموعه کارشناسی و تخصصی اداره‌کل درسامان‌دهی فرآیند بررسی استعلامات، تسریع در ارائه پاسخ‌های کارشناسی و انجام دقیق مسئولیت‌های قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات حفاظت از آثار و عرصه‌های تاریخی و فرهنگی استان است.

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