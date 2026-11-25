به گزارش میراث‌آریا، سید احمد حسینی، سه‌شنبه ۳ آذرماه با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌هایی که به نشاط اجتماعی منجر می‌شوند، اظهار کرد: هر رویدادی که نتیجه آن ایجاد شور و نشاط برای مردم باشد، اقدامی ارزشمند و مبارک است.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با بیان اینکه همدان به‌عنوان شهر تاریخ و تمدن، در روزهای آینده میزبان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای گردشگری پاییزی خواهد بود، افزود: حضور گروه‌های مختلف با تخصص‌ها و انگیزه‌های گوناگون در این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان شود.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با تأکید بر نقش محوری مدیریت شهری همدان در شکل‌گیری و اجرای این رویدادها بیان کرد: همراهی مدیریت شهری با برنامه‌های گردشگری، زمینه موفقیت جشنواره‌ها را فراهم می‌کند.

او با اعلام آمادگی شرکت سیاحتی علیصدر برای همکاری با دبیرخانه جشنواره‌های پاییزی تصریح کرد: این مجموعه آمادگی دارد تمام ظرفیت‌های خود را برای همراهی با برگزارکنندگان به کار گیرد و در همین راستا، تخفیف‌های ۵۰ درصدی متناسب با نوع خدمات در برخی اماکن اقامتی و مراکز خدماتی خود ارائه کند.

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